Anderlecht verliest 19-jarige middenvelder: deal met Italiaanse club zo goed als rond

Jarne Flies lijkt RSC Anderlecht te gaan verlaten. De 19-jarige middenvelder staat op het punt om zich aan te sluiten bij de Italiaanse club US Lecce, momenteel zeventiende in de Serie A.

Flies speelt al sinds 2015 bij Anderlecht en maakte sinds de zomer van 2024 deel uit van de RSCA Futures. Dit seizoen kwam hij elf keer in actie in de Challenger Pro League en speelde hij ook twee wedstrijden in de Premier League International Cup.

In 2024, toen hij nog 17 was, tekende Flies in Brussel een contract tot medio 2027. Toch kiest hij nu voor een nieuwe uitdaging in Italië, meldt de Italiaanse journalist Lorenzo Lepore.

Jarne Flies trekt van Anderlecht naar Lecce

Bij Lecce zal Flies vermoedelijk eerst aansluiten bij het tweede elftal, maar RSCA zal nog een transfersom ontvangen voor hun jonge talent. Dit seizoen kwam hij vooral als invaller in actie en raakte hij de laatste maanden steeds meer uit beeld.

Jarne Flies wordt omschreven als een typische centrale middenvelder uit Neerpede, sterk in zowel aanvallende als verdedigende taken. “Hij is een natuurlijke box-to-box speler met creativiteit en persoonlijkheid", zei Mikkel Hemmersam, voormalig directeur van de jeugdopleiding.

De komende dagen zal er bij RSC Anderlecht waarschijnlijk weinig gebeuren rond de A-kern, maar bij de RSCA Futures zou nog een volgend Belgisch talent het avontuur elders kunnen zoeken.



