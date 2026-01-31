LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo

Veel ogen zullen op zaterdag gericht zijn op de wedstrijd tussen STVV en Charleroi, gezien de Kanaries opnieuw (even) aan de leiding kunnen komen. Maar ook voor Zulte Waregem en KVC Westerlo staat er veel op het spel.

Zulte Waregem staat momenteel tiende in het klassement met 26 punten, KVC Westerlo staat twaalfde met 25 punten. Beide teams zagen La Louvière een puntje pakken op vrijdagavond tegen Gent door een blunder van Davy Roef.

Belangrijk duel voor Zulte Waregem én Westerlo

Daardoor staan de Wolven op een dertiende plaats in de nek te hijgen van beide teams, die dus punten nodig hebben om verder weg te raken van de Relegation Play-offs. Alle hens aan dek dus bij beide ploegen in de Elindus Arena.

"De nederlaag tegen Club Brugge was een teleurstelling. Na de wedstrijd was er eerder ontgoocheling dan dat je het gevoel had dat het gekund had", aldus Sven Vandenbroeck bij Essevee TV over de wedstrijd op Jan Breydel van vorige week.

Zulte Waregem moet gretig zijn volgens zijn coach Sven Vandenbroeck

De teleurstelling zat volgens de coach niet al te diep en dus werd er deze week goed gewerkt op training door Essevee. "De week is vrij goed begonnen, met een bijna voltallige groep. Er staat een belangrijk tweeluik voor de boeg."



"Het is even kijken wat Westerlo gaat doen en of er nieuwe namen zullen spelen. Zij zullen heel gretig zijn. De match tegen Westerlo wordt moeilijk in te schatten: ze hebben al heel goede wedstrijden gespeeld en ook al mindere. Wij willen gewoon die drie punten pakken."