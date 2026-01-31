Volg Zulte Waregem - Westerlo live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15.
Datum: 31/01/2026 18:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23
LIVE: Sven Vandenbroeck komt met stevige opsteker Zulte Waregem voor duel met KVC Westerlo
Veel ogen zullen op zaterdag gericht zijn op de wedstrijd tussen STVV en Charleroi, gezien de Kanaries opnieuw (even) aan de leiding kunnen komen. Maar ook voor Zulte Waregem en KVC Westerlo staat er veel op het spel.

Zulte Waregem staat momenteel tiende in het klassement met 26 punten, KVC Westerlo staat twaalfde met 25 punten. Beide teams zagen La Louvière een puntje pakken op vrijdagavond tegen Gent door een blunder van Davy Roef.

Belangrijk duel voor Zulte Waregem én Westerlo

Daardoor staan de Wolven op een dertiende plaats in de nek te hijgen van beide teams, die dus punten nodig hebben om verder weg te raken van de Relegation Play-offs. Alle hens aan dek dus bij beide ploegen in de Elindus Arena.

"De nederlaag tegen Club Brugge was een teleurstelling. Na de wedstrijd was er eerder ontgoocheling dan dat je het gevoel had dat het gekund had", aldus Sven Vandenbroeck bij Essevee TV over de wedstrijd op Jan Breydel van vorige week.

Zulte Waregem moet gretig zijn volgens zijn coach Sven Vandenbroeck

De teleurstelling zat volgens de coach niet al te diep en dus werd er deze week goed gewerkt op training door Essevee. "De week is vrij goed begonnen, met een bijna voltallige groep. Er staat een belangrijk tweeluik voor de boeg."


"Het is even kijken wat Westerlo gaat doen en of er nieuwe namen zullen spelen. Zij zullen heel gretig zijn. De match tegen Westerlo wordt moeilijk in te schatten: ze hebben al heel goede wedstrijden gespeeld en ook al mindere. Wij willen gewoon die drie punten pakken."

Prono Zulte Waregem - Westerlo

Zulte Waregem wint
Gelijk
Zulte Waregem Zulte Waregem wint Gelijk Westerlo Westerlo wint
62.99% 27.76% 9.25%
Populairste
2-1
(97x)		 1-1
(49x)		 2-0
(37x)

Vergelijking Zulte Waregem - Westerlo

Positie

11
12

Punten

26
25

Gewonnen

6
6

Verloren

8
9

Gescoorde doelpunten

31
29

Doelpunten tegen

34
33

Gele kaarten

36
33

Rode kaarten

2
1

Onderlinge duels gewonnen

10
10
11
02/08 16:00 Westerlo Westerlo 3-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
21/01 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Westerlo Westerlo
01/10 18:15 Westerlo Westerlo 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/03 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Westerlo Westerlo
05/11 18:00 Westerlo Westerlo 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
30/01 20:00 Westerlo Westerlo 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/09 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 4-2 Westerlo Westerlo
24/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-3 Westerlo Westerlo
30/08 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
04/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-1 Westerlo Westerlo
01/10 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
07/05 20:00 Westerlo Westerlo 7-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
10/04 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Westerlo Westerlo
18/12 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Westerlo Westerlo
14/08 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
03/05 19:30 Westerlo Westerlo 2-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
27/12 20:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Westerlo Westerlo
31/08 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Westerlo Westerlo
28/08 20:30 Westerlo Westerlo 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
28/02 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Westerlo Westerlo
04/10 20:00 Westerlo Westerlo 3-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
02/02 20:00 Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/08 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Westerlo Westerlo
21/04 20:00 Westerlo Westerlo 4-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
18/11 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Westerlo Westerlo
30/04 15:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 1-2 Westerlo Westerlo
28/04 19:30 Westerlo Westerlo 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
08/02 20:30 Westerlo Westerlo 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
25/01 20:00 Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Westerlo Westerlo
05/12 19:30 Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 Westerlo Westerlo
03/12 20:00 Westerlo Westerlo 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 16:00 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Westerlo Westerlo
STVV STVV 20:45 Charleroi Charleroi
Standard Standard 01/02 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 01/02 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 01/02 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 01/02 KV Mechelen KV Mechelen
