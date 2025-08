Westerlo smeert Zulte Waregem pijnlijke nederlaag aan: 1 op 6 voor Essevee dat met lastige problemen zit

KVC Westerlo heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Zulte Waregem. De Kemphanen behaalden hun eerste overwinning van het seizoen, terwijl Essevee met 1 op 6 achterblijft.

Zulte Waregem trok zaterdagnamiddag naar de Kempen om het op te nemen tegen KVC Westerlo. Sven Vandenbroeck voerde geen wijzigingen door bij de bezoekers. Issame Charaï koos voor Yow in de basis, hij verving Sydorchuk die op de bank plaatsnam.

Het was de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voor Westerlo, dat zijn westtribune helemaal omgebouwd heeft in een staantribune. Het zorgde voor de aftrap al voor sfeer en gaf de spelers ongetwijfeld veel energie. Na één minuten spelen was het namelijk al prijs.

Na een fout van Tanghe achteraan, kon Yow de bal makkelijk binnenwerken. Zulte Waregem keek snel tegen een achterstand aan, en het werd er niet beter op. Geen gelijkmaker, wel een dubbele voorsprong voor Westerlo na tien minuten.

Alcocer kon op aangeven van Bayram de 2-0 tegen de touwen knallen. Opnieuw bood Essevee achteraan zo goed als geen weerstand. Het was tot minuut 30 wachten op een antwoord van de bezoekende ploeg. Erenbjerg knalde een vrije trap tegen Neustaedter, waarna de afgeweken bal in doel ging. Zulte Waregem blies de wedstrijd op deze manier nieuw leven in.

De bezoekers waren voor het einde van de eerste helft nog het gevaarlijkste. Met een 2-1 tussenstand gingen we de rust in. In de tweede helft werd meteen duidelijk dat Zulte Waregem zo snel mogelijk de gelijkmaker wou scoren.

Alleen lukte dit niet meteen. Het spektakel verdween na de rust al snel uit de wedstrijd. Grote kansen bleven uit, terwijl er ook geen goed voetbal gebracht werd. De fans bleven op hun honger zitten terwijl de wedstrijd wat doodbloedde.

Sakamoto maakte ongeveer tien minuten voor het einde van de wedstrijd nog de 3-1, wat uiteindelijk ook de eindstand werd. Westerlo heeft zo de eerste zege van zijn seizoen beet. Zulte Waregem blijft met 1 op 6 achter en heeft toch heel wat problemen op te lossen. Vooral achteraan is het vaak veel te onzuiver.