Zulte Waregem heeft werk: "Moeten onszelf snel aanpassen"

Zulte Waregem kende een moeizame start in de JPL. De promovendus startte met 1 op 6 aan het nieuwe seizoen.

Zulte Waregem begon niet op de gehoopte manier aan het seizoen. De promovendus pakte 1 op 6 tegen KV Mechelen en KVC Westerlo. Afgelopen weekend leed Essevee een 3-1 nederlaag tegen de Kemphanen.

Na nog geen minuut spelen stond de 1-0 al op het scorebord. Niet veel later keek Essevee tegen een dubbele achterstand aan. "We waren niet verrast", zegt Jeppe Erenbjerg.

"We wisten dat het niveau hoog zou zijn, we moeten onszelf gewoon snel aanpassen. We maken het onszelf moeilijk op deze manier. Hopelijk doen we het volgende week beter."

Erenbjerg kon met een afgeweken vrije trap wel scoren, maar dat was niet genoeg. "Het was op een moment in de match waarop we een doelpunt nodig hadden. Maar door de nederlaag sta ik hier niet met een goed gevoel."

"We moeten blijven bouwen, want er waren wel goede momenten. Aan de bal waren we goed, we kregen enkele goede kansen. Er zijn zeker positieve dingen om te onthouden", besluit de winger.