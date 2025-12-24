Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Stef Wils kreeg vorige maand zijn ontslag bij Antwerp. Nade teleurstellende resultaten besloot de clubleiding in te grijpen en werd hij vervangen door Joseph Oosting. Voor Wils betekende dat het einde van een intens hoofdstuk, maar ook het begin van een periode van reflectie.

De eerste dagen na zijn ontslag hakten er stevig in. “Dat was de eerste week heel moeilijk. Je gaat van 100 per uur naar 0, van het ene op het andere moment”, blikt Wils terug in Het Nieuwsblad.

Het beslissende gesprek voelde hij aankomen. “Als je daar samen met Marc Overmars en Sven Jaecques op bureau zit, voel je de bui hangen.” Toch benadrukt Wils dat het afscheid correct verliep. “An sich hebben ze dat wel op een correcte, menselijke manier afgehandeld, in hoeverre dat kan natuurlijk.”

Na het verdict zocht hij meteen rust bij zijn gezin. “Daarna wilde ik zo snel mogelijk thuis zijn, bij mijn gezin.”

Stef Wils heeft al plannen voor na Nieuwjaar

De eerste dagen overheerste vooral ongeloof. “Er komt weinig binnen”, geeft hij toe. “Maar dan is het rug rechten en weer buiten komen.”



Intussen blikt hij alweer vooruit. "In het nieuwe jaar kijk ik er naar uit om buitenlandse clubs te gaan bezoeken. Misschien wel PSV, Feyenoord, of Senne Lammens bezoeken bij Manchester United, dat zou mooi zijn. Tegelijkertijd ontmoet je nieuwe mensen en wie weet wat daar dan weer van komt."

