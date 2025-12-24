Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag

Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2872

Stef Wils kreeg vorige maand zijn ontslag bij Antwerp. Nade  teleurstellende resultaten besloot de clubleiding in te grijpen en werd hij vervangen door Joseph Oosting. Voor Wils betekende dat het einde van een intens hoofdstuk, maar ook het begin van een periode van reflectie.

De eerste dagen na zijn ontslag hakten er stevig in. “Dat was de eerste week heel moeilijk. Je gaat van 100 per uur naar 0, van het ene op het andere moment”, blikt Wils terug in Het Nieuwsblad

Het beslissende gesprek voelde hij aankomen. “Als je daar samen met Marc Overmars en Sven Jaecques op bureau zit, voel je de bui hangen.” Toch benadrukt Wils dat het afscheid correct verliep. “An sich hebben ze dat wel op een correcte, menselijke manier afgehandeld, in hoeverre dat kan natuurlijk.”

Na het verdict zocht hij meteen rust bij zijn gezin. “Daarna wilde ik zo snel mogelijk thuis zijn, bij mijn gezin.” 

Stef Wils heeft al plannen voor na Nieuwjaar

De eerste dagen overheerste vooral ongeloof. “Er komt weinig binnen”, geeft hij toe. “Maar dan is het rug rechten en weer buiten komen.” 


Intussen blikt hij alweer vooruit. "In het nieuwe jaar kijk ik er naar uit om buitenlandse clubs te gaan bezoeken. Misschien wel PSV, Feyenoord, of Senne Lammens bezoeken bij Manchester United, dat zou mooi zijn. Tegelijkertijd ontmoet je nieuwe mensen en wie weet wat daar dan weer van komt."
 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Stef Wils

Meer nieuws

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

Twee ex-JPL-spelers willen iets duidelijk maken: "We hebben alle twee een vrouw hé"

20:00
De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

De onverwachte reactie van Noah Sadiki wanneer een journalist hem vraagt naar zijn geheim

19:30
'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

'Jeugdproduct OH Leuven, Anderlecht en Genk in belangstelling van Eredivisie-clubs'

19:00
Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

Anderlecht-spelers krijgen een week vakantie, maar... controles zullen volgen

17:30
Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

Belgische traditieclub (opnieuw) aan de rand van de afgrond: eigenaar trekt er zich niks van aan

18:00
Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

16:00
Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

Anderlecht-speler heeft één groot mankement: "Dat maakt het heel moeilijk"

16:30
DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

DONE DEAL en vroeg kerstcadeautje: Zulte Waregem slaat stevige slag met sterkhouder

16:15
Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

Voormalige wereldster en ex-collega maakt FIFA-baas helemaal af: "Onverantwoordelijk!"

17:00
Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling"

15:15
3
Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

Besnik Hasi verklapt: hij neemt 16-jarig "groot talent" van Anderlecht mee op stage in januari

15:00
Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken

14:40
1
Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

Nog een Belgische profclub in de problemen: tweede die transferverbod opgelegd krijgt

15:30
'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

'Braziliaanse topclub wil kampioenenmaker wegplukken voor neus Antwerp'

14:00
🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag

14:20
1
Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

Stevige dompers: Anderlecht komt met dubbele blessure-update

13:30
Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen

13:00
8
'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho'

10:40
1
'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

'Union SG ziet wintertransfer door mazen van het net glippen: zusterclub heeft prijs'

12:40
1
Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

Het 'moeilijkste dossier' van de zomer laat zich bij Genk weer helemaal zien: wintertransfer of A-kern?

12:20
"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

"Zo dom": Filip Joos maakt Buffalo helemaal af

11:20
Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

Absolute jackpot op komst voor Rode Duivels en Belgische voetbalbond

12:01
1
Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

Van Dottenijs naar ... Dallas: de 'American Dream' van een jonge Waal in de MLS

11:40
2
'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland'

11:01
7
Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team"

10:20
34
Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

Wat met de GPS? Odoi verraste na Club Brugge en Antwerp met keuze én legt nu uit

09:30
1
Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

Jacht is geopend op méér dan enkel Promise David: 'Italiaanse topklasser wil shoppen bij Union SG'

10:00
Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde'

09:15
16
Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

Ex-spelers Genk, Zulte Waregem en Beveren scoren op Afrika Cup

09:00
'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

'Anderlecht en Genk azen op dezelfde winger uit Italiaanse competitie'

08:40
"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

"Het is een kinderdroom": Thibaut Courtois is in de wolken - met knipoog naar de Rode Duivels?

08:20
1
Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

Wat met Landry Dimata bij Pafos? Zijn club wil concurrent halen in ... België

08:10
Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

Stevige cijfers: enkel Guardiola en Flick doen beter dan Vincent Kompany

07:30
Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

Sonck streng voor Antwerp-speler: "Als hij moe wordt, is dat ineens veel minder"

23/12
2
🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

🎥 Afrika Cup: dit pareltje duwde Paul Put en Oeganda de dieperik in in eerste duel

07:00
'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

'Vincent Kompany wil na Lennart Karl het volgende supertalent klaarstomen bij Bayern'

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 26/12 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 26/12 Union SG Union SG
Standard Standard 26/12 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 26/12 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 27/12 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 27/12 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Jonathan Lardot prikt stevig terug naar JPL-coach: "Zou beter focussen op eigen team" Swakken Swakken over Belgische profclub in vieze papieren? 'Scoutingsysteem opgezegd, factuur voor speler die er nooit speelde' André Coenen André Coenen over Jeugdproduct Gent en Standard maakt indruk op Euvrard: "Zeer snelle ontwikkeling" Impala Impala over 'Antwerp mikt hoog met de nieuwe Willian Pacho' Impala Impala over Ex-Antwerp-trainer Stef Wils heeft nog iets te zeggen over zijn ontslag azizi azizi over 'KV Mechelen wil kapitein wegkapen uit CPL: stevige concurrentie uit buitenland' reality sucks reality sucks over Belgian Cat in de clinch met Club Brugge-supporter over Hans Vanaken William Wallace William Wallace over Hein Vanhaezebrouck laat niets heel van Club Brugge en KAA Gent snuffel snuffel over Kerstvoetbal niet populair? Standard, Genk en Anderlecht verbazen William Wallace William Wallace over 🎥 Club Brugge maakt het bont: Vanaken zoals u hem nog nooit zag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved