Nicky Hayen geeft begeesterende eerste speech aan Genk-spelers en vertelt wat hij verwacht

Nicky Hayen heeft zijn eerste speech als nieuwe coach van Genk gegeven aan de spelersgroep, en die was meteen duidelijk en hartstochtelijk. "Tactiek staat op de tweede plaats bij mij. Het begint vanuit het hart, van de passie, daar start het", klonk het.

Volgens Hayen is het de passie die spelers 95 minuten lang moet drijven, zodat de fans achter hen blijven staan. De nieuwe coach legde meteen de nadruk op het verdienen van je plek. “Je moet het verdienen om te spelen, je moet het respect van de fans ook verdienen. En dat doe je door heel, heel hard te werken", zei Hayen.

Hij wil vooral dat zijn spelers zich niet laten ontmoedigen door tegenslagen. “Wees niet teleurgesteld bij een tegendoelpunt. Nee, je moet teleurgesteld zijn, maar je moet ook samenkomen en zeggen: ‘we gaan het omdraaien’", voegde hij eraan toe. "Zoals jullie vorig seizoen deden."

Hayen wil geen kopjes naar beneden zien bij een tegendoelpunt

Hayen waarschuwde zijn spelers voor de verkeerde houding na een tegendoelpunt. “Maar als er dit seizoen een tegendoelpunt valt, is het van de kopjes naar beneden. Dit weer! Zo gaan wij niet werken. Wij willen passie met een groot hart zien.”

Hij gaf zijn vertrouwen aan de spelers, maar legde tegelijk de lat hoog. “Iedereen hier heeft de kwaliteit, 100 procent. Maar het moet van jullie komen", zei hij. Hayen benadrukte dat motivatie en inzet bepalend zullen zijn voor het succes van het team.





Tot slot legde hij uit wat hij van zijn spelers verwacht voor het seizoen. “Als jullie dat doen, dan gaan jullie een heel goed seizoen hebben. Daar gaan wij jullie naar pushen", besloot hij.