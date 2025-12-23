Ex-wielrenner Bakelants en Boeckx viseren Bart Verhaeghe: "Ze moesten zich schamen"

Bij Club Brugge is het vooral buiten het veld dat het nieuws domineert. De recente trainerswissel van Nicky Hayen naar Ivan Leko leidt tot felle reacties bij analisten en oud-sporters.

Ex-wielrenner Jan Bakelants noemt de manier waarop Hayen werd behandeld “schandalig”. Volgens hem vergeet Club Brugge te snel welke successen de coach al had behaald. Hayen, die geen extra kosten voor de club meebracht, werd na zijn periode bij de beloften plots aan de kant gezet.

Frank Boeckx legt de schuld deels bij voorzitter en eigenaar Bart Verhaeghe. “Volgens hem moet Hayen blij zijn met de kans die hij kreeg", zegt Boeckx in HUMO. “Nee, Bart Verhaeghe moet blij zijn met de resultaten die Hayen hém heeft gegeven.”

Bakelants wijst erop dat Hayen, ondanks zijn promotie naar het eerste team, geen extra geld kostte en dus een logische keuze was voor de club. De erkenning voor zijn werk bleef volgens hem uit, terwijl de ploeg onder zijn leiding belangrijke punten scoorde in de Champions League.

De kern van Club Brugge is minder sterk

Boeckx bekritiseert ook het transferbeleid en de huidige kern. “Om als Belgische club 11 punten te halen in de Champions League moet alles meezitten: een ongeziene penalty tegen Aston Villa, een owngoal van Celtic… Dit seizoen gaat dat niet lukken. De kern is minder sterk, wat Verhaeghe ook moge beweren.”



De analisten wijzen op dure transfers zoals die van Ludovit Reis en Mamadou Diakhon. “Ze moesten zich schamen. Wie is er dan fout? Het beleid en de eigenaar bepalen uiteindelijk het succes of falen, en dit seizoen lijkt het op beide vlakken te wringen", aldus Boeckx.