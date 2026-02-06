Is de kern van Anderlecht echt te zwak voor de Belgische top? Dit denkt Peter Vandenbempt

RSC Anderlecht staat momenteel vierde in de Jupiler Pro League. Toch was dat niet voldoende om het vel van Besnik Hasi te redden.

Hasi ontslagen bij RSC Anderlecht

Er zijn dit seizoen heel wat trainers gesneuveld in de Jupiler Pro League. Ook Besnik Hasi, nochtans op een vierde plek in de klassering, moest vroegtijdig zijn job opgeven.

Over het waarom van zijn ontslag kan je alleen maar zeggen dat de verwachtingen hoger liggen dan de huidige vierde plek. Een opmerking die de voorbije tijd vaak te horen was, is dat de huidige spelerskern te zwak is voor wat Anderlecht wil bereiken.

Daar gaat Peter Vandenbempt niet mee akkoord. “Volgens mij is de huidige kern van Anderlecht wel degelijk goed genoeg om de vooropgestelde doelstellingen te halen: top drie, Europees voetbal en de beker(finale)”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Geen bekerfinale en top zes voor Anderlecht?

Al koppelt hij daar wel een belangrijk extraatje aan. “Op voorwaarde dat iedereen fit is, en op niveau. De enige maand waarin dat het geval was, bleek paars-wit competitief tegen Union en Club Brugge.”

Daarbuiten is dat niet echt veel gelukt. “Met te veel afwezigen of spelers uit vorm en zonder vertrouwen is Anderlecht een risicopatiënt die met gemak uit de top zes én de finale kan tuimelen”, besluit de analist.