Datum: 06/02/2026 20:45
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 24

LIVE: Kan Westerlo uit de doden opstaan na 0-3 achterstand tegen STVV?

De 24e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen Westerlo en STVV. Beide ploegen kunnen de drie punten zeker gebruiken. Wie pakt ze in het Westelse Kuipke?

Tijd   77' 38" 
77
  2e gele kaart voor Dylan Ourega
Ourega gaat wel heel opzichtig aan Matsuzawa hangen en dat moet je niet doen als je al een gele kaart hebt...
74
 Vervangen Allahyar Sayyadmanesh
Ingevallen Naoufal Bohamdi-Kamoni
73
 Wat een heerlijke dribbel van Matsuzawa om vanuit de druk van drie Kemphanen uit te komen. De aanval gaat verder en mondt uit in een schot van Sebaoui. Jungdal duwt de bal in hoekschop
70
 Patrao haalt uit van aan de rand van de 16. De bal vliegt gevaarlijk richting doel maar botst net naast
68
 De detente van Goure is indrukwekkend maar toch kan hij net niet aan de voorzet van de linkerflank. Het Kuipje zag even een grote kans maar het was toch weer net niet
67
 Vervangen Robert-Jan Vanwesemael
Ingevallen Kaito Matsuzawa
66
 Vervangen Arthur Piedfort
Ingevallen Fernand Goure
66
  Gele kaart voor Dogucan Haspolat
65
 De overwinning lijkt binnen te zijn voor STVV maar na Musliu moet nu ook Vanwesemael geblesseerd naar de kant
60
 De bezoekers komen er toch nog eens een keertje uit. Het is Ito die tot een schot komt nadat Yamamoto de bal door zijn benen liet gaan. Het schot gaat over
57
 Ondertussen maakt Wouter Vrancken zich boos langs de lijn. Zijn ploeg slaagt er niet in om de bal in de ploeg te houden. Kansen worden nog niet weggegeven maar de thuisploeg is wel aanweziger
55
 Zelfs als STVV een handje helpt, lukt het Westerlo niet om een kans af te dwingen. Taniguchi blijft als enige over in de verdediging en kan de opkomende Sakamoto perfect afstoppen
50
  Gele kaart voor Dylan Ourega
49
 Als Westerlo nog iets wilt halen uit deze wedstrijd, moet er snel iets gebeuren want anders lijkt deze wedstrijd toch verloren te zijn


Scheidsrechter 		Rust


45+2
 Bayram duikt de 16 in en duikt dan over het been van een verdediger. Er was misschien wel contact maar Bayram zocht het vooral zelf en dat vond De Cremer ook want hij fluit niet voor een strafschop
45
 We krijgen 3 minuten blessuretijd.
45
 Vervangen Thomas Van Den Keybus
Ingevallen Afonso Patrão
42

Goal 		Doelpunt van Rihito Yamamoto (Keisuke Goto)
Ai ai ai Andreas Jungdal... De Westelse doelman gaat gruwelijk in de fout! In plaats van verder uit te voetballen trapt Jungdal gewoon pal op de jagende Goto. Die reageert enorm alert door het leer nog eens opzij te leggen voor Yamamoto die in het lege doel de 0-3 maakt
37
 STVV trapt een vrije trap eerst kort richting Van Den Keybus die dan de bal in de 16 lepelt. Bayram wordt bijna bereikt maar Mbe Soh kopt achter Bayram weg
35
 Daarnet werd zijn schot nog afgeblockt vanop links, ditmaal probeert hij het van aan de rechterkant van de 16. De bal vliegt gevaarlijk richting doel maar gaat een metertje over
31

Goal 		Doelpunt van Abdoulaye Sissako (Shogo Taniguchi)
STVV is dodelijk efficiënt op stilstaande fases! Reynolds geeft nogal makkelijk een corner weg en een minuut later hangt de 0-2 tegen de touwen. De corner van Ito is scherp aangesneden richting eerste paal. Taniguchi devieert het leer nog even waardoor Sissako van dichtbij zijn been er tegen kan zetten en van dichtbij scoort
28
  Gele kaart voor Loïc Mbe Soh
27
 Yamamoto mist de 0-2
Prachtige omschakeling van STVV en nog prachtiger is wellicht de pass richting centrum van Sebaoui in plaats van voor eigen succes te gaan. Yamamoto komt goed geïnfiltreerd maar kan niet afwerken want zowel Bayram als Lapage gooien zich voor de bal
25
 Sissako en Ourega komen onzacht met elkaar in aanraking. Scheidsrechter Wesli De Cremer vindt het geen overtreding maar er is wel een minuutje verzorging nodig
22
 Westerlo komt nu echt wel opzetten. Kokubo bokst eerst het schot van Reynolds nog vreemd weg tot bij Alcocer die vanuit een schuine hoek iets probeert tussen een voorzet en een schot. De bal is hard maar gaat aan alles en iedereen voorbij een halve meter voor doel
20
 Eindelijk komt er eens wat vloeiend voetbal op de mat. Het is de thuisploeg die zich doorheen de Truiense defensie wilt combineren maar ze halen er enkel een corner uit die snel wordt weggewerkt
18
 Westerlo probeert ook gevaarlijk zijn via een stilstaande fase. Via open play lukt het voorlopig niet, door de afwezigheid van Ferri? Haspolat brengt de bal voor doel, Kokubo bokst weg
14
 Goede combinatie van STVV op links. De lage voorzet is opnieuw voor Yamamoto, ditmaal wordt zijn voorzet afgeblockt
10

Goal 		Doelpunt van Rihito Yamamoto
De eerste corner van STVV is raak! De corner van Ito schiet door het pak riching tweede paal. Daar staat Yamamoto helemaal alleen die via de paal het leer in doel legt
6
 Vervangen Visar Musliu
Ingevallen Loïc Mbe Soh
4
 Musliu lijkt zich te verstappen en moet al na 4 minuten naar de kant. Mbe Soh mag meteen debuteren voor STVV
4
 Van Wesemael krijgt wel veel ruimte op rechts en kan uithalen. Het schot gaat voorlangs
3
 Een kleine wijziging in de opstelling van Westerlo want niet Nacho Ferri die diep in de spits staat, wel Sakamoto. Van den Keybus is last minute in de plaats van Ferri op het veld gekomen. Een blessure in de opwarming?
1
 Westerlo heeft de wedstrijd op gang getrapt in een sfeervol Kuipje Die van Westerlo zijn tal aanwezig achter het ene doel maar ook STVV heeft een vol uitvak meegenomen naar de Kempen
1
 Westerlo - STVV: 0-0
Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 17/22 (77.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/17 (47.1%)
Ourega Dylan   77' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 24/31 (77.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Lapage Amando 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 66/71 (93%)
Bayram Emin 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 43/51 (84.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/11 (18.2%)
Reynolds Bryan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
Piedfort Arthur 66' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Haspolat Dogucan   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 42/48 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Alcocer Josimar 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Van Den Keybus Thomas 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
Sayyadmanesh Allahyar 74' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Sakamoto Isa 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Bank
Nsiala-Makengo Clinton 0'  
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 45' 6.1 -
Bohamdi-Kamoni Naoufal 16' -
Smekens Raf 0'  
Goure Fernand 24' 6.4 -
  • Schoten op doel: 0/1
Vanlangendonck Koen 0'  
Neustädter Roman 0'  
Nacho Ferri 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/15 (33.3%)
Hata Taiga 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 11/17 (64.7%)
Musliu Visar 6' 6.8  
Taniguchi Shogo A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 32/42 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Juklerød Simen 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/17 (52.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Sissako Abdoulaye 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Yamamoto Rihito ⚽ ⚽ 90' 9.1 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Vanwesemael Robert-Jan 67' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Ito Ryotaro 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 28/32 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Sebaoui Ilias 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Goto Keisuke A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/14 (64.3%)
  • Sleutelpasses: 1
Bank
Mbe Soh Loïc   84' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 31/36 (86.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Delpupo Isaias 0'  
Merlen Ryan 0'  
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 23' 6.5 -
Diouf Oumar 0'  

Vooraf

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?

LIVE: Stoomt STVV opnieuw door na nederlaag tegen Charleroi of houdt Westerlo de punten thuis?
Foto: © photonews

De 24e speeldag van de Jupiler Pro League trekt zich op gang met een duel tussen Westerlo en STVV. Beide ploegen kunnen de drie punten zeker gebruiken. Wie pakt ze in het Westelse Kuipke?

STVV in spoor van Union

De bezoekers uit STVV zijn wat minder in puntennood momenteel en hebben de punten nodig om bovenaan mooi te blijven meedraaien. De Kanaries staan op een mooie tweede plaats, 4 punten achter leider Union. Als ze de regerende landskampioen niet te ver willen laten uitlopen, zijn de drie punten nodig.

Want na een knappe 12 op 12 verloor Sint-Truiden vorige week thuis van Charleroi, ook zo'n ploeg in vorm. Al schoot STVV zichzelf wel in de voet met een snelle rode kaart voor Muja na een onnodige overtreding. Met nog zeven wedstrijden te gaan is STVV nog niet helemaal zeker van deelname aan de Champions' Play Offs. Het zal heel moeilijk worden om er nog uit te vallen maar mathematisch zeker niet onmogelijk.

Verdedigend hebben de troepen van Wouter Vrancken alvast ingekocht om hun plekje in de top 6 veilig te stellen. Na Mbe Soh van Beerschot haalden de Kanaries ex-Dender speler Pupe terug vanuit de Verenigde Staten. Volstaat dat om straks in de Kempen ook de drie punten te pakken?

Westerlo wil nog iets van seizoen maken

Want bij Westerlo kunnen ze de punten ook gebruiken. Het seizoen van de Kemphanen kan nog twee kanten opgaan momenteel. Voorlopig staat Westerlo amper 4 punten boven een plekje bij de laatste 4. Aan de andere kant hebben ze dan weer 5 punten minder dan Gent, Charleroi én KV Mechelen op plaatsen 5, 6 en 7. Kortom, alles kan nog.

Maar om nog in die top 6 terecht te komen, moet Westerlo wel een reeksje inzetten. Vorige week werd er gewonnen op het veld van Zulte Waregem en nu gaat Westerlo op zoek naar 6 op 6. De laatste keer dat ze dat deden dit seizoen was in de heenronde tegen Antwerp en... STVV. Kunnen ze dat vrijdagavond herhalen?

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 0-3 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp
