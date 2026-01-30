Vertrekt Arthur Vermeeren nog? Ploeg die nog in Champions League zit, wil hem

Vertrekt Arthur Vermeeren nog? Ploeg die nog in Champions League zit, wil hem
Arthur Vermeeren zou nog voor het einde van de transferperiode een nieuw avontuur in Turkije kunnen aangaan. Galatasaray onderhandelt om de Belgische middenvelder los te peuteren.

Arthur Vermeeren, die bij zijn komst naar Marseille unaniem positief werd ontvangen, speelt niet meer. Sinds zijn uitsluiting tegen Nantes begin januari ligt de Rode Duivel op de bank en past hij niet meer in de plannen van Roberto De Zerbi.

Galatasaray om Vermeeren te redden?

De Turkse club Galatasaray probeert via de opening hem aan te trekken volgens Foot Mercato. De reus uit Istanbul zoekt versterking op het middenveld en heeft van de Belg zijn prioriteit gemaakt. Om deze transfer te realiseren, moeten de bestuurders van Istanbul tegelijk verschillende partijen overtuigen.

Er moeten meerdere overeenkomsten komen

De operatie lijkt ingewikkeld, met drie clubs die het eens moeten worden. Het zou nodig zijn dat Marseille instemt met het beëindigen van het huurcontract zodat RB Leipzig zijn speler daarna naar Turkije kan sturen.

Het is wel zo dat Marseille hem na zijn uitschakeling in de Champions League niet langer nodig heeft. Tijdens een persconferentie legde zijn coach uit dat de Belg met zijn hoofd elders zat en fysiek niet klaar was.


Vermeeren kan zijn seizoen redden als hij Marseille verlaat, maar de drie clubs moeten het met elkaar eens worden. Hij moet vooral zijn speeltijd vooropstellen om niet op de bank te blijven zitten.

