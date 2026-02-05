Joseph Oosting blij, maar ook teleurgesteld na winst in Anderlecht: "Dit is zuur"

Antwerp heeft een belangrijke stap gezet richting finale van de Croky Cup met een 0-1-zege op het veld van Anderlecht. Trainer Joseph Oosting was tevreden over de prestatie van zijn ploeg, al vond hij dat het duel eigenlijk al beslist had moeten zijn.

“Als ik zie hoe we vandaag gespeeld hebben, dan hebben we dat goed gedaan”, stelde Oosting. “We zetten hoge druk en hadden het goed voor elkaar. Nadien kozen we bewust voor een lager blok om een val te creëren en te kunnen toeslaan op de tegenaanval. Dat we uiteindelijk scoren op een stilstaande fase, is ook wel prettig.”

Na de pauze bleef Antwerp volgens zijn coach stabiel spelen. “We hielden de controle en kregen te maken met twee rode kaarten bij hen. Op dat moment kregen we heel veel kansen om de wedstrijd definitief te beslissen.”

Oosting baalde dat Antwerp geen tweede goal scoorde

Daar wringt voor Oosting ook het schoentje. Tegen negen man had Antwerp het helemaal moeten afmaken. “We moeten ons aanrekenen dat we die kansen niet hebben afgemaakt. Dat is eigenlijk het enige wat ik mijn ploeg kan verwijten. Voor de rest hebben ze uitgevoerd wat we gevraagd hebben.”

De Nederlandse trainer zag hoe zijn team voldoende mogelijkheden creëerde om ruimer te winnen. “We hebben acht grote kansen gehad en dan is het zuur dat je er geen extra maakt. Al moet ik ook zeggen dat hun doelman een heel sterke wedstrijd keepte.”

Antwerp trekt zo met een nipte voorsprong naar de terugwedstrijd op de Bosuil. “We hebben een mooie uitgangspositie, maar we hebben nog niets. Het blijft opletten, want zo’n dubbele confrontatie kan snel kantelen als je het niet afmaakt.”