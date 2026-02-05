Matte Smets zegt waarom komst van Nicky Hayen zo belangrijk is voor hem

Matte Smets licht toe hoe hij de komst van coach Nicky Hayen ervaart. Hij bespreekt zowel de sportieve impact als zijn eigen ontwikkeling dit seizoen.

Aanpassing aan Nicky Hayen

Smets geeft aan dat het wennen is aan een nieuwe aanpak. Hij benadrukt dat Hayen pas zijn derde trainer is sinds zijn profdebuut en dat de coach een ander profiel heeft dan zijn voorgangers. Hij ziet vooral voordelen in het feit dat Hayen vroeger dezelfde positie bekleedde, zo vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Volgens Smets heeft hij in korte tijd al veel bijgeleerd. “In de korte tijd dat hij bij ons is, heb ik al veel van hem opgestoken.” De speler verwijst naar specifieke richtlijnen die de organisatie eenvoudiger moeten maken.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het verdedigen van de eigen zone. “Er zijn bepaalde richtlijnen en afspraken die we nu moeten volgen.” Hij geeft aan dat de ploeg het zichzelf soms te moeilijk maakte en dat positionering nu een grotere rol speelt.

Eigen prestaties en omgaan met kritiek

Smets blikt ook terug op zijn seizoen. “Ik denk dat het een seizoen met ups en downs is geweest.” Hij ziet die wisselvalligheid als een leerproces en benadrukt dat fouten bijdragen aan zijn groei als speler en persoon.

Over kritiek blijft hij nuchter. “Dat hoort bij het voetbal.” Hij richt zich vooral op feedback van de staf en zijn directe omgeving. Hij erkent dat hij een mindere periode kende, maar ziet opnieuw vooruitgang. “Ik denk dat ik nu terug mijn vorm van vorig seizoen aan het benaderen ben”, besluit hij.