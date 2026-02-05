📷 Dat is iets helemaal anders: nieuw WK-truitje Rode Duivels lekt uit

De shirtcollectie van de Rode Duivels voor 2026 krijgt stilaan vorm. Voor de uitwedstrijden zou onze nationale ploeg een lichtblauw shirt dragen, met witte en roze accenten. Toch wel opnieuw een opvallende keuze.

De tweede shirts zijn vaak een uitgelezen kans om wat meer van de platgetreden paden af te wijken dan bij de 'thuisshirts', die traditioneel wat klassieker zijn. De eerste set shirts is felrood, met motieven van vlammen en drietanden om het duivelse karakter te eren.

Dit thuisshirt werd voorgesteld tijdens de laatste wedstrijden van 2025 en is al te koop bij de Belgische voetbalbond ondertussen. Op de officiële website staat het uitshirt daarentegen nog niet te koop op dit moment.

Adidas kiest voor blauw en roze bij de Rode Duivels

Het was dé vraag na het regenboogshirt en de truitjes als eerbetoon aan Kuifje: wat hebben de ontwerpers die voor de bond werken nog in petto? De site Kitkingdom, doorgaans goed geïnformeerd op dat vlak, zet de toon.

🚰| Kit Leaks



🇧🇪 Belgium Away 2026



[📸 @Kitkingdom83] pic.twitter.com/ty8tCg2GWM — The Shirt Union (@TheShirtUnion) February 5, 2026

Het nieuwe uitshirt zal naar verwachting contrasteren met de flamboyante eerste set. Zachte kleuren (een mix van roze en lichtblauw) en afgeronde patronen geven het shirt een heel andere look, die ongetwijfeld niet iedereen zal bekoren.





Zoals altijd bij een nieuw shirt zullen we de resultaten van de ploeg moeten afwachten om te weten of de outfit in het geheugen gegrift blijft. Wordt ze gelinkt aan drie nederlagen in de groepsfase of aan een wereldtitel, dan zal de perceptie toch net iets anders zijn. België speelt op het WK 'thuis' tegen Iran en Egypte en 'uit' tegen Nieuw-Zeeland.