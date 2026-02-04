Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Olympique Marseille heeft dinsdag Stade Rennais uitgeschakeld in de Coupe de France. Een resultaat dat deugd doet voor de Zuid-Fransen na de nederlaag in Brugge.

Een week geleden beleefde Olympique Marseille een van de grootste ontgoochelingen uit zijn recente geschiedenis door met 3-0 te verliezen in Brugge en zo uit de Champions League te worden geknikkerd, na de ongelooflijke 4-2-zege van Benfica tegen Real Madrid.

Die tegenvaller kostte Roberto De Zerbi niet zijn job. Afgelopen weekend bleek echter dat Marseille er nog niet helemaal bovenop was: ondanks een 0-2-voorsprong op het veld van Paris FC gaf OM die nog weg en eindigde het duel op 2-2.

Ook achter de schermen stond de spanning nog op scherp. Arthur Vermeeren, die weinig speeltijd krijgt, kreeg het aan de stok met Geoffrey Kondogbia op training en De Zerbi zette Amir Murillo uit de kern. De bekerwedstrijd tegen Rennes moest voor rust zorgen.

De Zerbi "schaamt zich" voor match in Brugge

Marseille kon uiteindelijk naar adem happen door Rennes vlot met 3-0 te verslaan en zich zo te plaatsen voor de kwartfinales. "Het was belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Ik zeg altijd dat mijn ploeg van iedereen kan winnen als ze speelt zoals vanavond. Maar ze kan ook van iedereen verliezen", erkende Roberto De Zerbi bij beIN Sports. "Helaas laat die match in Brugge littekens na."


In L’Équipe ging De Zerbi na de wedstrijd zelfs nog verder. "Onze supporters waren ontevreden over die wedstrijd en ze hadden groot gelijk. Het is een match waar we ons voor moeten schamen", besloot de OM-trainer. Met de ‘classique’ tegen PSG volgend weekend in aantocht is het nu tijd om de knop om te draaien.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Marseille

Meer nieuws

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

11:20
Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem"

11:00
1
Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

08:20
4
Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt

10:30
1
DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

09:15
2
Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters

10:00
5
Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben?

09:00
1
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
6
Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

08:40
Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

08:00
5
Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

07:40
2
Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

07:23
6
KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

07:30
Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie Analyse

Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie

06:00
Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

07:00
Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

15:30
7
'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

06:30
Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

18:40
11
Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30
Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

23:00
Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

22:30
3
🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
14
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
2
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

20:40
6
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20
Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

20:00
3
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
5
Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

19:20
Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
7
Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge Analyse

Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

17:15
1
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

17:40
Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

18:00
1
Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

18:20
3
KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

17:00
OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

17:20
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle Brugge Cercle Brugge
KAA Gent KAA Gent 07/02 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 08/02 Standard Standard
KV Mechelen KV Mechelen 08/02 Antwerp Antwerp

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen Teswadates Teswadates over Boeckx ziet dat Anderlecht nog tijd heeft na ontslag Hasi: "Volgens mij gaan ze nu inzetten op hem" 1872 1872 over DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis Demogorgon Demogorgon over Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon JaKu JaKu over Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren Fleming Lund Fleming Lund over Antwerp-voorzitter Paul Gheysens breekt de stilte en reageert fel op harde woorden van supporters Dirk1897 Dirk1897 over Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures JaKu JaKu over Crisis bij Anderlecht bereikt nieuw dieptepunt JaKu JaKu over Karel Geraerts glundert na topavond ex-Anderlecht-speler: zouden ze in Brussel al spijt hebben? JaKu JaKu over Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved