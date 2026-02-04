Club Brugge heeft zware schade aangericht: "De wedstrijd in Brugge liet littekens na, moeten ons schamen"

Olympique Marseille heeft dinsdag Stade Rennais uitgeschakeld in de Coupe de France. Een resultaat dat deugd doet voor de Zuid-Fransen na de nederlaag in Brugge.

Een week geleden beleefde Olympique Marseille een van de grootste ontgoochelingen uit zijn recente geschiedenis door met 3-0 te verliezen in Brugge en zo uit de Champions League te worden geknikkerd, na de ongelooflijke 4-2-zege van Benfica tegen Real Madrid.

Die tegenvaller kostte Roberto De Zerbi niet zijn job. Afgelopen weekend bleek echter dat Marseille er nog niet helemaal bovenop was: ondanks een 0-2-voorsprong op het veld van Paris FC gaf OM die nog weg en eindigde het duel op 2-2.

Ook achter de schermen stond de spanning nog op scherp. Arthur Vermeeren, die weinig speeltijd krijgt, kreeg het aan de stok met Geoffrey Kondogbia op training en De Zerbi zette Amir Murillo uit de kern. De bekerwedstrijd tegen Rennes moest voor rust zorgen.

De Zerbi "schaamt zich" voor match in Brugge

Marseille kon uiteindelijk naar adem happen door Rennes vlot met 3-0 te verslaan en zich zo te plaatsen voor de kwartfinales. "Het was belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Ik zeg altijd dat mijn ploeg van iedereen kan winnen als ze speelt zoals vanavond. Maar ze kan ook van iedereen verliezen", erkende Roberto De Zerbi bij beIN Sports. "Helaas laat die match in Brugge littekens na."



In L’Équipe ging De Zerbi na de wedstrijd zelfs nog verder. "Onze supporters waren ontevreden over die wedstrijd en ze hadden groot gelijk. Het is een match waar we ons voor moeten schamen", besloot de OM-trainer. Met de ‘classique’ tegen PSG volgend weekend in aantocht is het nu tijd om de knop om te draaien.