Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Manuel Gonzalez
N'Golo Kanté is op weg om terug in Europa te voetballen. De Fransman heeft een akkoord met Fenehahçe SK, maar op het laatste nippertje doet Al Ittihad Club lastig.

Het persbericht van Fenerbahçe staat al enkele dagen klaar. Alles leek in kannen en kruiken om de transfer van N'Golo Kanté wereldkundig te maken.

Fener had een akkoord met Al Ittihad Club en ook de Fransman zelf zag een Turks avontuur zitten. Tot er een kink in de kabel bleek te zitten.

Waarom trekt Al Ittihad Club de stekker uit de deal?

Al Ittihad trok zich plots terug uit de deal. Is de Saoedische club er niet in geslaagd om een vervanger te halen? Het laat zich raden.

Volgens de Turkse media laat Kanté de situatie niet passeren. De 34-jarige Fransman weigert te trainen om op die manier een transfer te forceren.

Einde contract in Saoedi-Arabië


Voor de volledigheid: het contract van Kanté bij Al Ittihad loopt aan het einde van het seizoen af. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.

