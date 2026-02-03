Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Hoe ziet het rapport van Olivier Renard er nu echt uit? We legden zijn inkomende transfers onder de loep.

RSC Anderlecht zwijgt er momenteel in alle talen over, maar het is duidelijk dat het lot van Olivier Renard bezegeld is. De voormalige doelman mag nog enkele weken de schijn ophouden, maar voor de start van de zomermercato zal er iemand anders op zijn stoel zitten.

Wie herinnert zich de woorden van Renard nog bij zijn aanstelling in oktober 2024? "Er is slechts één manier om Anderlecht er opnieuw bovenop te helpen", klonk het uit zijn mond. "Anderlecht moet inzetten op jonge, beloftevolle spelers mét doorverkoopwaarde."

De woorden van Olivier Renard onder de loep

Sinds die uitspraak haalde Renard twaalf spelers - we rekenen huurlingen niét mee - naar het Lotto Park. We gingen aan de slag op Transfermarkt en trokken hun aankoopsom én huidige marktwaarde er op na.

De balans oogt op het eerste gezicht positief. De huidige marktwaarde van acht spelers is gestegen ter vergelijking met de transfersom die Renard heeft betaald. Al moeten we hier natuurlijk wel enkele kanttekeningen bij plaatsen.





Vooreerst is de marktwaarde van enkele spelers gestegen door een transfer naar een Europees voetballand. Daarnaast zijn er enkele jongens die geprofiteerd hebben van hun debuut bij een club met de geschiedenis van Anderlecht.

Meerwaarde is er, maar...

Renard maakte op papier iets meer dan twaalf miljoen euro winst. Al weten we allemaal dat de soep vaak niet zo heet wordt gedronken als hoe ze wordt geschonken. Enkel bij absolute voltreffers gaan de transfersom boven de marktwaarde.

Conclusie? Renard gaf in een interview dan wel aan dat hij Harry Potter niet is, maar hij is nog lang niet afgestudeerd aan Zweinstein. En dat zal de paars-witte Raad van Bestuur héél binnenkort ook officieel bevestigen.