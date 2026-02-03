Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

Bij Olympique Marseille loopt de spanning hoog op. Arthur Vermeeren en Geoffrey Kondogbia botsten stevig op training, maar tot ieders verrassing kreeg dat incident achteraf een opvallend staartje van de coach.

Geoffrey Kondogbia en Arthur Vermeeren zullen nooit de beste vrienden worden. Na enkele ferme tackles van die eerstgenoemde reageerde de voormalige Antwerp-speler nogal fel. Het kwam niet tot een fysiek probleem, maar er was wel een stevige woordenwisseling.

De aanvaring tussen de twee concurrenten dateert van zondag. Met oog op de bekerwedstrijd tegen Stade Rennes (dinsdag, aftrap om 21:10) gaf Marseille-coach Roberto De Zerbi een persconferentie.

De Zerbi moedigt confrontaties op het veld aan

Hij kwam terug op het incident met een (op zijn minst) opvallende reactie. "Ze zijn op het veld met elkaar in de clinch gegaan", geeft hij eerst toe volgens RMC. "Ik zou willen dat mijn spelers élke dag ruzie maken op het veld. Daar zou ik voor betalen."

De meeste coaches verkiezen rust in hun groep, maar bij Marseille is dat anders. De Zerbi laat op deze manier zelfs uitschijnen dat Vermeeren en Kondogbia punten hebben gescoord bij hem door hun aanvaring. "Op het veld, dat ze daar hun frustraties uiten. Dat is iets totaal anders dan wat er bij Rennes in de kleedkamer is gebeurd (de vechtpartij tussen Rabiot en Rowe eerder dit seizoen, n.v.d.r.)."



"Op het veld is het één ding, een halfuur later is het alweer voorbij. Er mogen felle discussies zijn op het veld, dat is normaal. En daarom ben ik ook niet tussengekomen", besluit De Zerbi, die overigens zwaar onder druk staat bij zijn club. In Frankrijk wordt de match tegen Rennes door waarnemers gezien als de wedstrijd van de laatste kans.