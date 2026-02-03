Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken

Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bij Olympique Marseille loopt de spanning hoog op. Arthur Vermeeren en Geoffrey Kondogbia botsten stevig op training, maar tot ieders verrassing kreeg dat incident achteraf een opvallend staartje van de coach.

Geoffrey Kondogbia en Arthur Vermeeren zullen nooit de beste vrienden worden. Na enkele ferme tackles van die eerstgenoemde reageerde de voormalige Antwerp-speler nogal fel. Het kwam niet tot een fysiek probleem, maar er was wel een stevige woordenwisseling. 

De aanvaring tussen de twee concurrenten dateert van zondag. Met oog op de bekerwedstrijd tegen Stade Rennes (dinsdag, aftrap om 21:10) gaf Marseille-coach Roberto De Zerbi een persconferentie.

De Zerbi moedigt confrontaties op het veld aan

Hij kwam terug op het incident met een (op zijn minst) opvallende reactie. "Ze zijn op het veld met elkaar in de clinch gegaan", geeft hij eerst toe volgens RMC. "Ik zou willen dat mijn spelers élke dag ruzie maken op het veld. Daar zou ik voor betalen."

De meeste coaches verkiezen rust in hun groep, maar bij Marseille is dat anders. De Zerbi laat op deze manier zelfs uitschijnen dat Vermeeren en Kondogbia punten hebben gescoord bij hem door hun aanvaring. "Op het veld, dat ze daar hun frustraties uiten. Dat is iets totaal anders dan wat er bij Rennes in de kleedkamer is gebeurd (de vechtpartij tussen Rabiot en Rowe eerder dit seizoen, n.v.d.r.)."


"Op het veld is het één ding, een halfuur later is het alweer voorbij. Er mogen felle discussies zijn op het veld, dat is normaal. En daarom ben ik ook niet tussengekomen", besluit De Zerbi, die overigens zwaar onder druk staat bij zijn club. In Frankrijk wordt de match tegen Rennes door waarnemers gezien als de wedstrijd van de laatste kans.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Marseille - Rennes live op Voetbalkrant.com vanaf 21:10.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Coupe de France
Coupe de France Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Marseille
Rennes
Arthur Vermeeren

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

16:30
OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

16:30
1
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

16:15
2
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

15:45
Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

Boos en teleurgesteld: gelijkspel zorgt voor vurige gevoelens bij Felice Mazzu

15:15
Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

Ongelooflijk: zes maanden geleden nog in de Challenger Pro League, nu tekent hij bij Inter Milan

15:00
Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

14:40
"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

14:20
2
Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

14:00
1
STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

13:45
2
Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

13:30
6
Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
1
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
3
Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

11:40
8
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
3
OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

11:00
2
Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

10:45
1
Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

10:30
4
"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

10:15
Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

10:01
5
"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge" Opinie

"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge"

09:15
7
Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

09:30
Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

08:40
57
Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

09:00
3
En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

07:00
2
OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

08:20
Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

08:00
1
OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

07:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

23:45
Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

06:30
2
EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

23:45
6
OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

23:33
5
Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

23:16

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

filip hendrix filip hendrix over OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa fonnyfth fonnyfth over Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk J K J K over Antwerp krijgt stevige transferboodschap van Zulte Waregem Nelvafrel Nelvafrel over Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures Alex Del Piero Alex Del Piero over Frustratie kookt over: Arthur Vermeeren zorgt voor opschudding bij Marseille met stevig incident Jerre76 Jerre76 over Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..." roodwit1880 roodwit1880 over "Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht wordt afgemaakt na dramatische Clasico RememberLierse RememberLierse over "Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Na ophef over incident met Arthur Vermeeren: Marseille-coach De Zerbi doet wel héél vreemde uitspraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved