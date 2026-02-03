Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

Nilson Angulo verliet gisteren Anderlecht voor Sunderland, maar rond zijn transfer circuleert een hardnekkig gerucht. Volgens sommige bronnen zou paars-wit bij de deal met het Ecuadoraanse LDU Quito een doorverkooppercentage van 30 procent hebben toegestaan.

Dat gerucht klopt echter niet. Het doorverkooppercentage in Angulo’s contract is aanzienlijk lager dan 30 procent, zo klinkt het bij ingewijden. De exacte cijfers worden niet vrijgegeven, maar het is duidelijk dat Anderlecht financieel niet zo zwaar inlevert als het gerucht suggereert.

De 22-jarige Ecuadoriaanse winger verlaat Anderlecht voor Sunderland, waar hij de plek van Simon Adingra zal innemen. Angulo stond bekend als één van de weinige echte vleugelspelers met een actie in de kern, waardoor zijn vertrek sportief een uitdaging vormt.

Anderlecht moet geen 30 procent van de transfersom van Angulo betalen aan zijn ex-club

Bij paars-wit werd daarom snel gezocht naar een andere winger. Coba Da Costa uit Guinee-Bissau, momenteel bij Getafe actief, wordt zijn vervanger. Hij kan de linkerflank opvullen en ervaring in een Europese competitie meebrengen.

Anderlecht heeft een goede band met Getafe, mede door de recente uitleenbeurt van Luis Vazquez, en hoopt op een snelle afronding van de deal voor middernacht.

Lees ook... Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe›

Sportief en financieel is de transfer een slimme zet. Anderlecht incasseert een aanzienlijke transfersom van rond de 17,3 miljoen euro mogelijk meer dan 3 miljoen aan prestatiebonussen. Daarvan moet dus wel degelijk een percentage naar zijn opleidingsclub.