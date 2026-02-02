Einde van een slepend dossier: Zulte Waregem verlost van probleemspeler

Zulte Waregem heeft maandagavond een lastig dossier afgesloten. Essevee neemt afscheid van Abdoulaye Traoré, een speler die al maanden buiten de ploeg stond en nu alsnog zijn felbegeerde transfer te pakken heeft.

Zulte Waregem heeft een oplossing gevonden voor een compleet overbodige speler. Essevee nam maandagavond afscheid van Abdoulaye Traoré, een speler waar het veel problemen mee had. Hij trekt naar Al-Shahaniya in Qatar.

Dat Abdoulaye Traoré een lucratieve transfer wou afdwingen was al langere tijd héél duidelijk. De rechtsbuiten aasde al langere tijd op een move naar Qatar.

Dossier-Traoré eindelijk afgesloten

Zoals Zulte Waregem zelf laat weten ontving de club afgelopen zomer een aanbieding uit datzelfde land. "Essevee heeft toen haar medewerking verleend, en een financieel akkoord bekomen", klinkt het.

"Ondanks verschillende pogingen om de transfer te faciliteren, ging de deal niet door. Als vervolg wenste Ablo niet langer te spelen voor Zulte Waregem."



Een opvallende ingreep van de speler zelf, die ook effectief geen seconde meer speelde en ook niet meer plaatsnam op de bank. Nu krijgt hij uiteindelijk toch zijn zin.