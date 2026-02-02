Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit

Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit
Foto: © photonews

Behoudens een onverwachte wending blijft Olivier Renard niet veel langer sportief directeur van RSC Anderlecht. Volgens onze informatie is zijn lot bezegeld.

We hadden het al geschreven na het ontslag van Besnik Hasi: de Kosovaarse coach draagt vanzelfsprekend een deel van de verantwoordelijkheid voor de situatie bij RSC Anderlecht, maar hij is lang niet de enige die in de spiegel moet kijken. Te beginnen bij Olivier Renard, de man die hem in maart 2025 naar paars-wit haalde en hem na bijzonder tegenvallende play-offs ook aan boord hield.

In zijn eerste maanden als sportief directeur kon Renard nog uitpakken met enkele – zo dacht men toen – geslaagde sportieve zetten, met de komst van onder meer Chino Huerta, Enric Llansana en Nathan Saliba. Maar na verloop van tijd werd het steeds moeilijker. Llansana en Huerta vielen terug, terwijl andere transfers (Ilic, Özcan, Cvetkovic en uiteindelijk ook Bertaccini) erg wisselvallig presteerden. Er kwamen geen echt grote namen meer naar het Lotto Park.

Nu de wintermercato vanavond sluit, dreigt de sportieve malaise van RSCA Renard duur te komen staan. De recente herstructurering binnen de club, waarbij Tim Borguet meer verantwoordelijkheden kreeg en David Verwilghen werd aangesteld als director of recruitment, had zijn positie al sterk verzwakt. De rol en bevoegdheden van de sportief directeur werden daarbij steeds onduidelijker.

Einde verhaal voor Olivier Renard bij Anderlecht

Volgens onze informatie, die ook bevestigd wordt door Sacha Tavolieri, is de knoop zelfs al doorgehakt: RSC Anderlecht is op zoek naar een nieuwe sportief directeur. De beslissing om Olivier Renard aan de kant te schuiven zou later deze week officieel bekrachtigd kunnen worden tijdens een buitengewone vergadering van de Raad van Bestuur.

Tenzij er nog een verrassing volgt, zal Renard dus net als Besnik Hasi moeten vertrekken, op een moment dat paars-wit sportief in zwaar weer verkeert. Geen ideale timing met het oog op de dubbele confrontatie tegen Antwerp en een verplaatsing naar Racing Genk.

