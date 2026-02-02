Derde invalbeurt, nog geen basisplaats: Vanzeir onthult wat er aan de hand is

Voor de derde keer op rij mocht Dante Vanzeir invallen bij Cercle Brugge. Wanneer zal de spits een eerste keer in de basis mogen starten?

Derde invalbeurt voor Vanzeir

Tegen Antwerp mocht Vanzeir invallen bij een 0-2 achterstand en dat terwijl Cercle al lang met tien moest spelen na rood van Warleson. "Ondankbaar? Zeker niet. Bij 0-2 was nog alles mogelijk. Mijn taak was om extra energie te brengen."

Door nog twee snelle tegendoelpunten van Antwerp was de wedstrijd echter snel gespeeld. Veel kon Vanzeir dan ook niet meer bijbrengen bij zijn derde invalbeurt op rij bij Cercle Brugge.

Hij kreeg kwartier tegen Westerlo, een halfuur tegen Racing Genk en nu een helft tegen Antwerp. Dante Vanzeir krijgt steeds meer speeltijd bij Cercle Brugge. Een basisplaats zat er echter nog niet in voor de gehuurde spits van KAA Gent.

Cinel wacht op goede moment met Vanzeir

"Ik heb natuurlijk heel weinig gespeeld de voorbije maanden, maar ik voel me wel week na week sterker worden. De coach wacht ook een beetje op het goede moment, want de voorbije weken liep het goed. Ik heb dan ook geduld."



"Het spel van Cercle ligt me goed, met veel high intensity runs, op dat vlak doe ik het zeker goed. Het is vooral een mix van matchritme, de juiste timing zoeken en zorgen dat de ploeg positief blijft", besluit Vanzeir over het uitblijven van een basisplaats.