OFFICIEEL: KV Kortrijk kaapt vlot scorende spits weg bij Lierse

OFFICIEEL: KV Kortrijk kaapt vlot scorende spits weg bij Lierse
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KV Kortrijk heeft zijn offensieve versterking binnen. De Kerels haalden een spits uit de eigen competitie, die dit seizoen al zijn waarde bewees.

KV Kortrijk was nog op zoek naar offensieve versterking en heeft die nu helemaal beet. De Kerels zijn gaan shoppen in de Challenger Pro League en stelden hun nieuwe spits voor: Bryan Adinany

Adinany maakt de overstap van Lierse naar KV Kortrijk. De Pallieters zien op die manier nóg een sterkhouder vertrekken. Deze winter moest de club al enkele belangrijke spelers laten gaan.

KV Kortrijk haalt Bryan Adinany weg bij Lierse

Dat Adinany naar een ploeg uit dezelfde competitie trekt is toch een ferme aderlating voor Lierse. De 25-jarige Fransman kwam er in de zomer van 2024 aan, toen de club hem wegkaapte bij Le Puy Foot.

Kortrijk heeft er een vlot scorende spits bij: de aanvaller zat aan vijf doelpunten en vijf assists in 20 wedstrijden bij Lierse dit seizoen. Hij tekende een contract tot 2029 bij de Kerels.


"KV Kortrijk voelt als de juiste stap op het juiste moment. Ik wil hier elke dag beter worden en alles geven voor het team en de supporters", vertelde Adinany zelf op de clubwebsite.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Kortrijk
Lierse SK
Bryan Adinany

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Doucouré - Vaesen - Traoré - Mbalanda - Gomis - Willems - Barkarson

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Doucouré - Vaesen - Traoré - Mbalanda - Gomis - Willems - Barkarson

19:48
Exodus bij Lierse gaat verder: Zulte Waregem haalt sterkhouder binnen

Exodus bij Lierse gaat verder: Zulte Waregem haalt sterkhouder binnen

19:30
OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

19:48
Nicolas Frutos op weg om sportief directeur te worden bij andere JPL-club

Nicolas Frutos op weg om sportief directeur te worden bij andere JPL-club

19:41
OFFICIEEL: OH Leuven shopt in eigen competitie en haalt nieuwe spits bij JPL-club

OFFICIEEL: OH Leuven shopt in eigen competitie en haalt nieuwe spits bij JPL-club

19:40
Einde van een slepend dossier: Zulte Waregem verlost van probleemspeler

Einde van een slepend dossier: Zulte Waregem verlost van probleemspeler

19:10
OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Serie A vertrekken

OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Serie A vertrekken

18:50
2
Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit

Anderlecht gaat zwaar ingrijpen: einde verhaal voor Olivier Renard bij paars-wit

18:24
9
Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

Opvallende transfer op komst? 'Anderlecht gaat zich nog versterken met Franse verdediger'

18:10
Zulte Waregem casht, Club en Cercle zien spelers vertrekken en Olympic Charleroi haalt aanvaller bij STVV

Zulte Waregem casht, Club en Cercle zien spelers vertrekken en Olympic Charleroi haalt aanvaller bij STVV

17:50
Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

17:20
4
Zes miljoen voor Nnadi én verdediger weg: Zulte Waregem doet zaakjes én houdt voet bij stuk

Zes miljoen voor Nnadi én verdediger weg: Zulte Waregem doet zaakjes én houdt voet bij stuk

16:50
OFFICIEEL: OH Leuven laat JPL-kampioen vertrekken naar Eredivisie

OFFICIEEL: OH Leuven laat JPL-kampioen vertrekken naar Eredivisie

17:00
Nog een Belg naar de Premier League? Traditieclub in problemen wil meer dan 20 miljoen neerleggen

Nog een Belg naar de Premier League? Traditieclub in problemen wil meer dan 20 miljoen neerleggen

16:40
Derde invalbeurt, nog geen basisplaats: Vanzeir onthult wat er aan de hand is Reactie

Derde invalbeurt, nog geen basisplaats: Vanzeir onthult wat er aan de hand is

16:15
1
19 miljoen op tafel voor KRC Genk: Matte Smets hakt knoop zelf door

19 miljoen op tafel voor KRC Genk: Matte Smets hakt knoop zelf door

16:30
5
Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt

Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt

16:00
6
Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend

Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend

15:41
15
OFFICIEEL: Club Brugge laat verdediger naar Lierse vertrekken

OFFICIEEL: Club Brugge laat verdediger naar Lierse vertrekken

15:20
Verrassing van formaat bij Anderlecht: Nilson Angulo staat op het punt van vertrekken

Verrassing van formaat bij Anderlecht: Nilson Angulo staat op het punt van vertrekken

15:11
23
Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro

Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro

14:30
14
OFFICIEEL: Misschien wel de meest verrassende transfer uit de JPL: verkocht voor 3 keer marktwaarde

OFFICIEEL: Misschien wel de meest verrassende transfer uit de JPL: verkocht voor 3 keer marktwaarde

15:00
2
KAA Gent gaat vol voor ex-speler van STVV die naar de Premier League vertrok

KAA Gent gaat vol voor ex-speler van STVV die naar de Premier League vertrok

14:45
2
Race tegen de klok voor Anderlecht-speler: verdediger verlaat de club als het op tijd in orde komt

Race tegen de klok voor Anderlecht-speler: verdediger verlaat de club als het op tijd in orde komt

14:38
4
Limburgse politie lacht er niet meer mee: stadionverboden en strafrechterlijke vervolging

Limburgse politie lacht er niet meer mee: stadionverboden en strafrechterlijke vervolging

13:30
3
Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig'

Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig'

13:57
13
OFFICIEEL Zulte Waregem leent speler uit, met aankoopoptie in de deal

OFFICIEEL Zulte Waregem leent speler uit, met aankoopoptie in de deal

13:45
Helemaal gedaan! Club Brugge sluit transfermercato af zonder nog bijkomende transfers

Helemaal gedaan! Club Brugge sluit transfermercato af zonder nog bijkomende transfers

13:15
20
Concurrentie voor Nilson Angulo? Anderlecht richt zijn pijlen op een flankaanvaller in bloedvorm

Concurrentie voor Nilson Angulo? Anderlecht richt zijn pijlen op een flankaanvaller in bloedvorm

13:00
8
Genk onder zware druk: Wolfsburg wil plots nog miljoenen meer betalen voor Matte Smets

Genk onder zware druk: Wolfsburg wil plots nog miljoenen meer betalen voor Matte Smets

12:20
16
🎥 "Gefrustreerd": Ivan Leko schrikt van wat hij nooit eerder zag bij Club Brugge en hekelt 'halve cadeau' Reactie

🎥 "Gefrustreerd": Ivan Leko schrikt van wat hij nooit eerder zag bij Club Brugge en hekelt 'halve cadeau'

12:10
3
OH Leuven gaat shoppen bij... Westerlo voor overbodige spits

OH Leuven gaat shoppen bij... Westerlo voor overbodige spits

12:30
2
OFFICIEEL: Standard strijkt 1,5 miljoen op voor jeugdproduct

OFFICIEEL: Standard strijkt 1,5 miljoen op voor jeugdproduct

12:27
3
Was Hasi ontslaan wel écht de juiste oplossing voor Anderlecht?

Was Hasi ontslaan wel écht de juiste oplossing voor Anderlecht?

11:40
7
🎥 Stijn Stijnen opnieuw laaiend enthousiast over Radja Nainggolan

🎥 Stijn Stijnen opnieuw laaiend enthousiast over Radja Nainggolan

10:15
Waarom Besnik Hasi maandag nog één keer naar Neerpede trok

Waarom Besnik Hasi maandag nog één keer naar Neerpede trok

11:20

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 23
Jong Genk Jong Genk 2-0 Eupen Eupen
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-0 Seraing Seraing
RSCA Futures RSCA Futures - Luik FC Luik FC
Olympic Charleroi Olympic Charleroi -3 Francs Borains Francs Borains
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-0 KAA Gent KAA Gent
Lommel SK Lommel SK 1-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lierse SK Lierse SK 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Helemaal gedaan! Club Brugge sluit transfermercato af zonder nog bijkomende transfers Ratko Svilar Ratko Svilar over Hij was al aanwezig op Sclessin: opvallende nieuwe coach voor Anderlecht? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Verrassing van formaat bij Anderlecht: Nilson Angulo staat op het punt van vertrekken Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Anderlecht-top twijfelt ook over Olivier Renard: je zou voor minder als je de transfers bekijkt Dirk1897 Dirk1897 over Race tegen de klok voor Anderlecht-speler: verdediger verlaat de club als het op tijd in orde komt Gewoon Kris Gewoon Kris over OFFICIEEL: Anderlecht ziet middenvelder naar Serie A vertrekken Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan Gambin0 Gambin0 over KAA Gent gaat vol voor ex-speler van STVV die naar de Premier League vertrok Auxarmes RSCL Auxarmes RSCL over Dit kan Anderlecht niet weigeren: bod op Nilson Angulo is bekend Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht denkt aan logische naam als nieuwe trainer: 'onderhandelingen al bezig' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved