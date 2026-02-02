OFFICIEEL: KV Kortrijk kaapt vlot scorende spits weg bij Lierse

KV Kortrijk heeft zijn offensieve versterking binnen. De Kerels haalden een spits uit de eigen competitie, die dit seizoen al zijn waarde bewees.

KV Kortrijk was nog op zoek naar offensieve versterking en heeft die nu helemaal beet. De Kerels zijn gaan shoppen in de Challenger Pro League en stelden hun nieuwe spits voor: Bryan Adinany.

Adinany maakt de overstap van Lierse naar KV Kortrijk. De Pallieters zien op die manier nóg een sterkhouder vertrekken. Deze winter moest de club al enkele belangrijke spelers laten gaan.

KV Kortrijk haalt Bryan Adinany weg bij Lierse

Dat Adinany naar een ploeg uit dezelfde competitie trekt is toch een ferme aderlating voor Lierse. De 25-jarige Fransman kwam er in de zomer van 2024 aan, toen de club hem wegkaapte bij Le Puy Foot.

Kortrijk heeft er een vlot scorende spits bij: de aanvaller zat aan vijf doelpunten en vijf assists in 20 wedstrijden bij Lierse dit seizoen. Hij tekende een contract tot 2029 bij de Kerels.



"KV Kortrijk voelt als de juiste stap op het juiste moment. Ik wil hier elke dag beter worden en alles geven voor het team en de supporters", vertelde Adinany zelf op de clubwebsite.