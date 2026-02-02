Inkomende mercato bij Anderlecht dan toch niet gedaan: paars-wit heeft nog dringend plan

Anderlecht gaat proberen nog een extra winger aantrekken nu Nilson Angulo op weg is naar Sunderland. De 22-jarige vleugelspeler vertrekt uit Brussel en laat een belangrijk offensief gat achter.

De club wil vooral de linkerflank versterken. Met de blessure van César Huerta en de aankomende transfer van Angulo is er amper concurrentie over bij paars-wit.

Tawanda Maswanhise is een van de kandidaten. De 23-jarige Zimbabwaanse flankaanvaller speelt momenteel bij Motherwell in Schotland.

Anderlecht wil vandaag nog een winger aantrekken

Maswanhise werd opgeleid bij Leicester City en beleeft een sterk seizoen: hij scoorde 13 keer in 21 wedstrijden in de Schotse Premiership. Zijn vorm valt internationaal op en maakt hem interessant voor Anderlecht.

Een transfer naar Brussel zal echter geen sinecure zijn. Motherwell heeft de prijs van hun sterspeler op ongeveer drie miljoen euro vastgesteld, wat Anderlecht flink wat investering zou kosten. Al zal Angulo wel een behoorlijke transfersom opbrengen.



Het is nu afwachten of paars-wit bereid is diep in de buidel te tasten. Sowieso wordt er verwacht dat Ibrahim Kanaté meer kansen gaat krijigen. Er liggen nog andere opties op tafel, maar de tijd is kort aan het worden. In België sluit de transfermarkt om middernacht.