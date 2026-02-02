'Eén inkomend transferdossier: Genk wil doelman uit Challenger Pro League'

KRC Genk werkt aan slechts één inkomend transferdossier. De club richt zich daarbij op een jonge doelman uit de Challenger Pro League.

Interesse van Genk

Volgens Het Belang van Limburg onderzoekt Genk de mogelijkheid om Emile Doucouré over te nemen van Beerschot. De 18-jarige keeper geldt als een talentvolle jeugdinternational en zou in eerste instantie aansluiten bij Jong Genk.

De club bekijkt het dossier als een gerichte versterking voor de toekomst. Doucouré maakt deel uit van de kern van Beerschot en doorliep eerder de jeugdopleidingen van Berchem Sport en KV Mechelen.

Hij groeide de voorbije seizoenen uit tot een vaste waarde binnen de Antwerpse clubstructuur. Zijn ontwikkeling leverde hem selecties op bij de Belgische jeugdploegen.

Doucouré maakt sinds 1 juli 2024 officieel deel uitmaakt van de A-kern van Beerschot. Zijn contract loopt tot 30 juni 2028, na een verlenging in juni 2025. Deze looptijd maakt dat Beerschot in een sterke onderhandelingspositie staat.

Marktwaarde en contract

De huidige marktwaarde van de doelman wordt door Transfermarkt geraamd op 300.000 euro. Die waardering weerspiegelt zijn jonge leeftijd, zijn positie als jeugdinternational en zijn beperkte maar groeiende ervaring op seniorniveau.





Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri tekent Decouré vandaag een contract tot 2029 bij KRC Genk. Met de deal zou een transfersom van 1 miljoen euro gemoeid zijn, zo voegt Tavolieri er nog aan toe.