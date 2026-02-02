OFFICIEEL: OH Leuven shopt in eigen competitie en haalt nieuwe spits bij JPL-club

OH Leuven heeft zijn offensieve zoektocht afgerond. De Leuvenaars vonden hun extra spits opvallend genoeg in de eigen competitie en haalden maandagavond een aanvaller weg bij een rechtstreekse concurrent.

OH Leuven was nog op zoek naar extra versterking vooraan. Die heeft het nu gevonden in de eigen competitie. De Leuvenaars kondigden maandagavond de komst van Kyan Vaesen aan.

De 24-jarige spits genoot zijn jeugdopleiding bij KVC Westerlo, waar hij ook zijn profdebuut maakte. Tussendoor werd hij nog uitgeleend aan Thes Sport en Willem II.

Kyan Vaesen krijgt nieuwe kans in Leuven

Dit seizoen mocht hij nog geen enkele keer starten bij Westerlo, al viel hij wel 19 keer in. Met die invalbeurten was de Belg goed voor één doelpunt. Nu wil Vaesen zich bewijzen bij OH Leuven, waar hij een nieuwe kans krijgt.

De aanvaller tekende er een contract tot 2029. Technisch directeur Gyorgy Csepregi toonde zich gelukkig met zijn nieuwe aanwinst. "We zochten een speler die onmiddellijk inzetbaar is, de competitie kent en een zo klein mogelijke aanpassingsperiode nodig heeft", vertelde hij op de clubwebsite.

"Uiteindelijk zijn we bij Kyan uitgekomen, wat niet evident was, aangezien Westerlo een rechtstreekse concurrent is. Maar na gesprekken met de speler en de entourage hebben we toch een deal kunnen sluiten. Kyan zal voor extra concurrentie zorgen in het aanvallende compartiment. Hij is hongerig om veel mensen hun ongelijk te bewijzen."