Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref"
KV Mechelen kwam zondagavond niet verder dan een 2-2-gelijkspel op het veld van OH Leuven. De coach van KV Mechelen, Fred Vanderbiest, was na de wedstrijd niet te spreken over scheidsrechter Lawrence Visser.

KV Mechelen stond zondag na vijftig minuten spelen 2-0 achter op het veld van OH Leuven. Schrijvers zette OHL via een discutabele strafschop op voorsprong. “Toen we op een 1-0-achterstand kwamen, was er niks aan de hand”, sprak Fred Vanderbiest na de wedstrijd. “We hadden de beste kansen, maar dan kregen we een one-manshow van de ref. De penalty was totaal onterecht, heel licht.”

"Als de VAR je roept..."

De VAR riep Visser nog naar het scherm, maar die laatste bleef bij zijn beslissing. “Hij wordt naar het scherm geroepen, maar overrulet toch zijn VAR. Als de VAR je roept, is het in principe toch omdat je het niet bij het rechte eind hebt”, klonk het bij de coach van KV Mechelen.

Vanderbiest tevreden over reactie van zijn spelers

Ikwuemesi verdubbelde de score in de tweede helft. “We kwamen ook nog eens op een 2-0-achterstand na een stilstaande fase, maar dan heb ik een reactie gezien van een ploeg die dit seizoen toch serieus gegroeid is, ondanks de vele personeelswissels”, sprak Vanderbiest tevreden.

Sterk debuterende Boersma

Fred Vanderbiest greep nadien in met een dubbele wissel en dat loonde. Servais scoorde de aansluitingstreffer op aangeven van een goed debuterende Boersma. Tien minuten voor tijd assisteerde de debutant de ingevallen Vanrafelghem voor de gelijkmaker.

“Dan moet je blij zijn dat je nog 2-2 maakt. Op het einde hadden we misschien nog kunnen winnen, als we de juiste keuzes gemaakt hadden”, klonk het bij een toch licht teleurgestelde Vanderbiest.

