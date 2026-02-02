Verrassing: Standard geeft geleende speler al na paar weken definitief contract

Bernard Nguene was aanvankelijk een paar weken geleden op huurbasis bij Standard aangekomen. Maar uiteindelijk heeft de aanvaller een contract getekend tot 2028. Hij wordt overgenomen van Nice.

Het lijkt erop dat Bernard Nguene (19 jaar) een zeer sterke indruk heeft gemaakt op de training. Standard Luik heeft inderdaad, enigszins tot algemene verrassing, aangekondigd dat de Camerunese aanvaller, die op 19 januari jl. door OGC Nice werd uitgeleend, uiteindelijk zal tekenen... tot en met 2028.

"Standard Luik, OGC Nice en Bernard Nguene hebben uiteindelijk een akkoord gevonden voor een permanente transfer. De Camerunese aanvaller heeft sindsdien een contract ondertekend dat hem bindt aan de Rouches tot en met juni 2028", meldt de Luikse club in een kort officieel communiqué.

Nguene heeft tot nu toe slechts 45 minuten gespeeld; hij kwam tijdens de rust in bij de zware thuisnederlaag tegen Gent. Het is moeilijk om zijn potentieel te beoordelen op basis van die zeer moeilijke wedstrijd.

Bernard Nguene, slecht nieuws voor Thomas Henry?

Opgeleid bij Brasseries, in Kameroen, kwam Nguene in 2024 naar Nice en scoorde hij 4 doelpunten in de U19-competitie (4 doelpunten in 5 wedstrijden). Daarna speelde hij 13 wedstrijden voor de A-kern van de Aiglons zonder het net te vinden.



Zijn langetermijnhandtekening betekent waarschijnlijk dat Standard in zijn potentieel gelooft, en dat men de jonge Kameroense vaker in actie zal zien in de komende weken. Daardoor zal er druk op Thomas Henry komen te staan, die zondag uit de groep is gezet "om sportieve redenen" voor de Clasico.