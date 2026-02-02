Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

Racing Genk overweegt dan toch een transfer van Hyeon-gyu Oh naar Besiktas. De Turkse topclub verhoogde zijn bod tot 15 miljoen euro, inclusief haalbare bonussen, maar een definitief akkoord is er nog niet. Vrijdag sluit de Turkse transfermarkt.

Vorige week bood Besiktas nog 12 miljoen euro voor de Zuid-Koreaanse spits, een voorstel dat Genk resoluut afwees. De club liet ondertussen weten dat de onderhandelingen lopen en dat beide partijen nog “on speaking terms” zijn, schrijft HLN.

Oh kende na zijn afgeketste toptransfer naar Stuttgart geen topvorm meer bij Genk, ondanks dat hij na het vertrek van Tolu Arokodare de aanval moest dragen. Een overstap lijkt voor alle partijen een logische oplossing om de spits een nieuw perspectief te bieden.

Hyeon-gyu Oh lijkt dan toch naar Besiktas te verhuizen

Dit seizoen kwam Oh nog tot tien doelpunten in alle competities, maar zijn rol binnen de ploeg daalde zichtbaar. Genk wil hem nu een kans geven om zich opnieuw te bewijzen, maar een transfer biedt hem wellicht een frisse start.

De club houdt ondertussen rekening met de transfer van Oh bij andere beslissingen. Zo werd de verhuur van Jusef Erabi voorlopig geblokkeerd om de aanvallende otpies en de kern te beschermen.



Het lijkt aannemelijk dat Genk en Besiktas er tegen vrijdag uit zullen komen. Voor Oh kan de overstap naar Turkije het begin zijn van een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, terwijl Genk een flinke transfersom kan incasseren.