OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo
Anderlecht beleeft opnieuw een hectische deadline day. De uitgaande transfer van Nilson Angulo naar Sunderland wordt afgerond, maar paars-wit wil die verrassende exit niet onopgevuld laten. Anderlecht heeft die opvolger intussen beet.

Update 22u36: RSC Anderlecht versterkt zich op de flank met Coba da Costa. De 23-jarige flankaanvaller komt op huurbasis over van Getafe CF, met een optie tot een permanente transfer. Coba is afkomstig uit Guinnee-Bissau en groeide op in Spanje. Voor Getafe CF speelde hij bijna 40 wedstrijden in La Liga en de Copa Del Rey. 

Update 21u24: Anderlecht heeft een akkoord met Getafe over Coba da Costa, die morgenvroeg in Brussel aankomt. Hij wordt gehuurd met een aankoopoptie van 2,5 miljoen euro.

Angulo was één van de weinige echte flankaanvallers in de kern. Met zijn vertrek dreigt Anderlecht plots heel dun te zitten op de flanken, zeker gezien de blessures en vormproblemen elders. Versterking lijkt dus geen luxe, maar een noodzaak.

In die context duikt nu de naam van Coba Da Costa op bij Het Nieuwsblad. De 23-jarige international van Guinee-Bissau staat onder contract bij Getafe en wordt intern bekeken als mogelijke vervanger van Angulo.

Coba Da Costa moet de nieuwe winger van Anderlecht worden

Da Costa kwam dit seizoen al veertien keer in actie in La Liga en speelde ook twee bekerwedstrijden. Meestal als invaller, maar wel op het hoogste niveau. Hij gaf één assist en staat bekend als een snelle, directe winger.

De flankaanvaller ligt nog vast tot 2029 en heeft een geschatte marktwaarde van zo’n 2,5 miljoen euro. Anderlecht heeft alvast een goede relatie met Getafe, waar het deze winter ook Luis Vázquez aan uitleende.

Alles hangt nu af van de klok. Als Anderlecht Angulo definitief laat gaan, móét er haast wel nog een inkomende beweging volgen. De komende uren zullen uitwijzen of Da Costa effectief het ontbrekende puzzelstuk wordt op de flank.

