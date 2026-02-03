STVV zit met een groot probleem dat hen zuur kan opbreken in de play-offs

STVV en Charleroi brachten een intens duel, maar de Kanaries gingen wel onderuit. De partij bracht volgens Thomas Chatelle een probleem richting de play-offs aan het licht.

Chatelle benadrukte dat beide ploegen het verwachte niveau haalden. Ondanks de omstandigheden bleef het spel volgens hem aantrekkelijk en verzorgd. Hij wees erop dat de discussie na afloop vooral over de arbitrage ging, wat volgens hem een domper vormde op de match op zich.

De analist gaf aan dat de wedstrijd alle elementen bevatte om moeilijk te verlopen. “Toch werd het een plezante wedstrijd tussen twee coaches die voluit voor de aanval gingen”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Structurele tekortkomingen bij STVV

Chatelle richtte zich vervolgens op een terugkerend probleem bij STVV. Hij stelde dat de ploeg bij een achterstand te weinig alternatieven heeft. “Wat ik wel mis bij dit STVV is een plan B bij een achterstand.” De nadruk lag op het gebrek aan fysieke presence voorin.

Hij gaf aan dat de korte combinaties aantrekkelijk zijn, maar dat er in bepaalde fases nood is aan powervoetbal. Dat koppelde hij aan het ontbreken van een type diepe spits dat duelkracht en lengte brengt. Volgens hem kan dat op termijn zwaar doorwegen.



Chatelle waarschuwde dat dit tekort de ploeg in Play-off 1 kan hinderen. “Dat gebrek aan gestalte is misschien wel iets wat hen zuur kan opbreken in Play-off 1”, besloot hij. Hij verwees daarbij naar concurrenten die wel over spelers beschikken die lange ballen kunnen verwerken.