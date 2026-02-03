"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

De Clasico werd nooit een echte strijd. Anderlecht liet een futloze indruk na op Sclessin en kon geen moment aanspraak maken op punten. Analist Thomas Chatelle was achteraf bijzonder scherp voor paars-wit.

Echt spannend werd de Clasico afgelopen weekend nooit. Anderlecht deed eigenlijk nooit écht mee, en als er dan eens kans volgde werd die vakkundig de nek omgewrongen. Thomas Chatelle volgde aandachtig mee en was bijzonder scherp voor paars-wit.

"Anderlecht deed me in het eerste halfuur op Standard aan een bende voetballende schoolkinderen denken", is hij meteen streng bij Het Belang van Limburg. "Iedereen liep waar hij wilde. Ik zag ook niet de mentaliteit die nodig is voor een Clásico."

"Zo kan je zelfs tegen dit Standard niet winnen", gaat hij verder, want de Rouches speelden ook zeker niet hun beste wedstrijd. Alleen toonden zij wél dat er vuur in hun spel zat. "Op basis van die prestatie snap ik dat het moeilijk was om nog verder te gaan met Besnik Hasi."

Structurele problemen blijven Anderlecht achtervolgen

De Kosovaar werd later op de dag nog ontslagen. "De resultaten waren ondermaats en achteraf gezien heeft hij op individueel vlak ook geen spelers beter gemaakt. Dat gezegd zijnde was Hasi verre van het enige probleem bij Anderlecht."



"Ik mis nog altijd een duidelijke sportieve lijn en helderheid over wie die nu uitzet. Ndiaye was twee jaar geleden nog een van hun opkomende talenten, maar wordt nu verhuurd aan Schalke. Wat met Cvetkovic na de komst van Sikan? Zelfs Coosemans is niet meer dezelfde sinds zijn contractperikelen. Er worden zoveel vreemde beslissingen genomen, maar we weten niet door wie", besluit Chatelle.