OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

Racing Genk bleef tot het einde actief op de transfermarkt en haalde nog extra offensieve slagkracht in huis. De versterking is bedoeld voor Jong Genk.

Racing Genk heeft nog toegeslagen op de transfermarkt. De Limburgers hebben nog offensieve versterking gehaald. Niet voor de A-kern, wel voor Jong Genk.

Dat laten de Smurfen weten via hun officiële kanalen. Genk heeft namelijk een nieuwe parel ontdekt in Congo: Elie Mpungu Kongolo. De 18-jarige aanvaller wordt tot aan het einde van dit seizoen gehuurd, met een aankoopoptie.

Voor hij naar België trok was hij in Congo actief bij de academie Tout Puissant Les Anges. Nu krijgt hij voor het eerst de kans om zich in het buitenland te bewijzen.

Genk strikt topschutter uit Congo voor Jong Genk

"De jonge aanvaller geldt als een snel en doelgericht profiel. De Congolese tweede klasse is momenteel halfweg. In de heenronde liet hij zich nadrukkelijk opmerken met 16 doelpunten in 19 wedstrijden", schrijft Genk.



"Daarmee kroonde hij zich tot topschutter van de heenronde en werd hij ook verkozen tot speler van de heenronde. Met de komst van Mpungu Kongolo haalt KRC Genk opnieuw een jong talent in huis met het oog op verdere ontwikkeling binnen de clubstructuur."