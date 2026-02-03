Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler
Foto: © photonews

Mika Godts is deze winter bij Ajax gebleven. Toch doet de Belgische flankaanvaller heel wat hoofden draaien: minstens vijf clubs zouden bij de Nederlandse ploeg geïnformeerd hebben naar zijn situatie.

Mika Godts (20) is dit seizoen één van de sensaties in de Eredivisie. De Belgische winger van Ajax beleeft zijn echte doorbraakseizoen en dat blijkt ook uit de cijfers: 10 doelpunten en 9 assists in alle competities samen, zo is hij de meest beslissende speler van zijn ploeg.

Ondanks die statistieken werd Godts nog nooit opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia. De relatie tussen de ex-Genkspeler en de voetbalbond lijkt bovendien niet eenvoudig, want hij speelde zelfs nog geen enkele wedstrijd bij de beloften en meldde zich al meermaals af.

Mika Godts gevolgd door Barça, Napoli, AS Roma, Arsenal…

Had een wintertransfer Garcia van gedachten kunnen doen veranderen? Misschien wel, maar Ajax hield de deur gesloten. Nochtans was er volgens Voetbal International geen gebrek aan interesse: vijf clubs zouden zich deze winter hebben gemeld.

Het ging om klinkende namen, want het Nederlandse medium noemt onder meer FC Barcelona, Napoli, AS Roma, Arsenal en VfB Stuttgart. Ajax wees alles af en staat pas komende zomer open voor een vertrek. Dat hoeft geen slechte zaak te zijn voor Godts, die bij een verderzetting van deze vorm zelfs zicht zou kunnen krijgen op het WK 2026.

Momenteel wordt Mika Godts door Transfermarkt geschat op 15 miljoen euro. Een bedrag dat bij een transfer vermoedelijk ruimschoots overschreden zal worden en bij de volgende update al omhoog zal gaan.

Mika Godts

