Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Genk gaat waarschijnlijk vandaag nog de transfer van Hyeon-gyu Oh naar Besiktas afronden. De spits wordt in Istanbul verwacht voor zijn medische testen en heeft al een akkoord met de Turkse topclub.

Niet de 28 miljoen euro die Stuttgart naar verluidt wou neerleggen, maar het is toch nog een fameuze som voor een spits die niet meer altijd eerste keuze is bij de Limburgers. Genk zal zo'n 15 miljoen euro inclusief bonussen ontvangen voor de Zuid-Koreaan.

Hyeon-Gyu Oh zijn marktwaarde ging dalen aangezien hij op de bank dreigde te belanden

Oh begon het seizoen met hoge verwachtingen, maar zakte de voorbije maanden weg in de pikorde. Toch bleef zijn marktwaarde overeind, mede door zijn internationale status en zijn profiel dat ook op de flank inzetbaar is.

Beşiktaş trekt nu door nu de Turkse transfermarkt bijna sluit. De Zuid-Koreaan wordt zelfs vandaag nog in Istanbul verwacht om zijn overstap af te ronden.

Sportief heeft de transfer wel gevolgen. Door het nakende vertrek van Oh werd intern beslist om Jusef Erabi deze winter niet te laten gaan.

Genk wil absoluut minstens drie spitsen in de kern houden richting het slot van het seizoen. Ze hopen nog steeds de Champions' Play-offs te halen, al zijn die kansen de afgelopen weken flink geslonken.



Hayen wil van Bibout de eerste spits van Genk maken

Met Aaron Bibout heeft Nicky Hayen duidelijk zijn keuze gemaakt voor de aanval van Genk. Hij wil teruggrijpen naar het succesrecept van Genk met een grote targetspits die oorlog kan maken. Het is opvallend: Bibout zit er al van in de zomer, maar speelde nu pas zijn eerste drie competitiematchen.

Waarom? De Genk-spelers zijn het gewend om met een pivot te spelen, iemand die de bal kan bij houden. En dus gaf Hayen ook groen licht om Oh te laten vertrekken. De club beseft dat zijn marktwaarde flink ging dalen indien hij de rest van het seizoen als invaller zou fungeren. Daarom ook dat ze hem nu laten vertrekken, nu ze nog een flinke som kunnen krijgen.