Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2049

Genk gaat waarschijnlijk vandaag nog de transfer van Hyeon-gyu Oh naar Besiktas afronden. De spits wordt in Istanbul verwacht voor zijn medische testen en heeft al een akkoord met de Turkse topclub.

Niet de 28 miljoen euro die Stuttgart naar verluidt wou neerleggen, maar het is toch nog een fameuze som voor een spits die niet meer altijd eerste keuze is bij de Limburgers. Genk zal zo'n 15 miljoen euro inclusief bonussen ontvangen voor de Zuid-Koreaan. 

Hyeon-Gyu Oh zijn marktwaarde ging dalen aangezien hij op de bank dreigde te belanden

Oh begon het seizoen met hoge verwachtingen, maar zakte de voorbije maanden weg in de pikorde. Toch bleef zijn marktwaarde overeind, mede door zijn internationale status en zijn profiel dat ook op de flank inzetbaar is.

Beşiktaş trekt nu door nu de Turkse transfermarkt bijna sluit. De Zuid-Koreaan wordt zelfs vandaag nog in Istanbul verwacht om zijn overstap af te ronden.

Sportief heeft de transfer wel gevolgen. Door het nakende vertrek van Oh werd intern beslist om Jusef Erabi deze winter niet te laten gaan.

Genk wil absoluut minstens drie spitsen in de kern houden richting het slot van het seizoen. Ze hopen nog steeds de Champions' Play-offs te halen, al zijn die kansen de afgelopen weken flink geslonken.

Lees ook... Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

Hayen wil van Bibout de eerste spits van Genk maken

Met Aaron Bibout heeft Nicky Hayen duidelijk zijn keuze gemaakt voor de aanval van Genk. Hij wil teruggrijpen naar het succesrecept van Genk met een grote targetspits die oorlog kan maken. Het is opvallend: Bibout zit er al van in de zomer, maar speelde nu pas zijn eerste drie competitiematchen.

Waarom? De Genk-spelers zijn het gewend om met een pivot te spelen, iemand die de bal kan bij houden. En dus gaf Hayen ook groen licht om Oh te laten vertrekken. De club beseft dat zijn marktwaarde flink ging dalen indien hij de rest van het seizoen als invaller zou fungeren. Daarom ook dat ze hem nu laten vertrekken, nu ze nog een flinke som kunnen krijgen.

4 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Hyun-Gyu Oh

Meer nieuws

Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

22:42
3
Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

12:40
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

12:20
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
2
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
1
OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

11:00
2
Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

10:45
1
Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

10:30
3
"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

10:15
"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge" Opinie

"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge"

09:15
Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

10:01
5
Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

09:00
3
Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

09:30
OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

08:20
Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

08:00
1
Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

08:40
43
En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

07:00
2
OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

07:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

23:45
EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

23:45
6
Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

06:30
2
OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

23:33
5
OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

23:00
Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken" Reactie

Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken"

22:10
Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

23:16
OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

22:36
20
OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

22:02
30
OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

22:30
Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

22:22
OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

OFFICIEEL: KRC Genk heeft nieuwe doelman te pakken die overkomt van Beerschot

19:48
4
OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

21:21
7
Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

20:40
17
"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

21:00
15
Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref" Reactie

Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref"

19:55
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..." azizi azizi over Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro fonnyfth fonnyfth over Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk André Coenen André Coenen over 🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten" TRIKKE TRIKKE over Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht Svédél Svédél over Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor TRIKKE TRIKKE over Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club' TRIKKE TRIKKE over Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved