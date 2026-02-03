OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

KAA Gent heeft op de valreep van de wintermercato nog toegeslagen. De Buffalo's halen met Eric Simporé een jong Ivoriaans talent in huis, dat meteen het vertrouwen krijgt van de clubleiding.

Het zal er al aan te komen, maar nu werd de transfer ook officieel bekendgemaakt. KAA Gent heeft zich versterkt met een jong Afrikaans talent: Eric Simporé.

Op de laatste dag van de wintermercato werd de transfer in orde gebracht. Simporé is nu officieel een Buffalo. Hij komt over van SO Armée, een Ivoriaanse club.

Jong talent met veel potentieel komt aan bij Gent

De 19-jarige centrale verdediger zal in eerste instantie een plaats krijgen bij Jong Gent. De deal is wel best opvallend: hij wordt voor anderhalf jaar gehuurd terwijl Gent ook een aankoopoptie bedong.

De Ivoriaan kwam ook al vijf keer in actie voor de U20 van de nationale ploeg van zijn thuisland. In Oost-Vlaanderen zijn ze duidelijk overtuigd van zijn kwaliteiten.



"Simpore is een atletische en krachtige verdediger, die leiderschap en durf toont. KAA Gent is ervan overtuigd dat hij een directe meerwaarde kan zijn voor de belofteploeg en het potentieel heeft om door te groeien", klinkt het bij de club.