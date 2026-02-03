OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet

OFFICIEEL: KAA Gent slaat op de valreep nog toe en heeft 19-jarige verdediger helemaal beet
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1881

KAA Gent heeft op de valreep van de wintermercato nog toegeslagen. De Buffalo's halen met Eric Simporé een jong Ivoriaans talent in huis, dat meteen het vertrouwen krijgt van de clubleiding.

Het zal er al aan te komen, maar nu werd de transfer ook officieel bekendgemaakt. KAA Gent heeft zich versterkt met een jong Afrikaans talent: Eric Simporé.

Op de laatste dag van de wintermercato werd de transfer in orde gebracht. Simporé is nu officieel een Buffalo. Hij komt over van SO Armée, een Ivoriaanse club.

Jong talent met veel potentieel komt aan bij Gent 

De 19-jarige centrale verdediger zal in eerste instantie een plaats krijgen bij Jong Gent. De deal is wel best opvallend: hij wordt voor anderhalf jaar gehuurd terwijl Gent ook een aankoopoptie bedong.

De Ivoriaan kwam ook al vijf keer in actie voor de U20 van de nationale ploeg van zijn thuisland. In Oost-Vlaanderen zijn ze duidelijk overtuigd van zijn kwaliteiten.


"Simpore is een atletische en krachtige verdediger, die leiderschap en durf toont. KAA Gent is ervan overtuigd dat hij een directe meerwaarde kan zijn voor de belofteploeg en het potentieel heeft om door te groeien", klinkt het bij de club.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent

Meer nieuws

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

Verrassend? Eén JPL-club deed deze winter bewust geen transfers

13:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

12:20
Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk)

12:20
1
Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk

11:40
4
Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club'

12:00
2
🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten"

11:20
1
OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

OFFICIEEL: Westerlo neemt na vier jaar afscheid van middenvelder

11:00
2
Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

Ondanks overwinning met Beerschot: "Uit respect niet gedaan"

10:45
1
Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor

10:30
3
"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

"Nog veel plezier aan beleven", al zijn er ook voorwaarden aan verbonden voor Lokeren

10:15
"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge" Opinie

"Ongeacht de omstandigheden: Hubert scoorde betere punten dan Leko in Union - Club Brugge"

09:15
Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

Chaos in Brussel: Anderlecht kon laatste wintertransfer nog niet afronden vanwege onverwachte problemen

10:01
5
Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

Standard komt met heel slecht nieuws over doelman Epolo

09:00
3
Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

Nilson Angulo breekt de stilte na verrassend vertrek en spreekt Anderlecht-fans toe

09:30
OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

OFFICIEEL: Westerlo shopt bij Rangers en haalt nieuwe verdediger

08:20
Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

Niet alle transfermarkten zijn dicht: aan deze landen kunnen JPL-clubs nog verkopen

08:00
1
Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..."

08:40
43
En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

En wat als deze jonge Belg de onverwachte gok van Rudi Garcia op het WK 2026 zou worden?

07:00
2
OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

OFFICIEEL: Francs Borains kaapt spits weg bij STVV

07:40
OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

OFFICIEEL: KAA Gent heeft broodnodige versterking beet met optie tot aankoop

23:33
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/02: Dimata - Hashioka - Benzema - Oh - Adingra - Ndembi - Angulo - N'Diaye

23:45
EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

EXCLUSIEF: Landry Dimata gaat aan de slag in de grootste stad ter wereld

23:45
6
Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht

06:30
2
OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

OFFICIEEL: Ook Cercle Brugge haalt nog een heel jonge verdediger in huis

23:00
Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

Genk kan dan toch nog basispion kwijtraken: miljoenenbod wordt nog serieus verhoogd

22:42
3
Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken" Reactie

Robert-Jan Vanwesemael blijft hoopvol na nederlaag tegen Charleroi: "We moeten ons geen zorgen maken"

22:10
Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

Karim Benzema zorgt voor consternatie met heel opvallende transfer

23:16
OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

OFFICIEEL: Anderlecht heeft Coba Da Costa beet als vervanger van Nilson Angulo

22:36
20
OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

OFFICIEEL: Anderlecht maakt deal rond Nilson Angulo bekend

22:02
30
OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

OFFICIEEL: Voormalig speler van Union sluit zich aan bij Sébastien Pocognoli

22:30
Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

Westerlo gaat shoppen bij topclub en komt terug met piepjonge verdediger die ook al bij Anderlecht zat

22:22
OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

OFFICIEEL: N'Diaye verlaat Anderlecht, maar zonder aankoopoptie

21:21
7
Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen

20:40
17
"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

"De slechtste verdediger die ik ooit heb gezien" - Zeer strenge uitspraak over Anderlecht-speler

21:00
15
Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref" Reactie

Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref"

19:55
3
Verrassing: Standard geeft geleende speler al na paar weken definitief contract

Verrassing: Standard geeft geleende speler al na paar weken definitief contract

20:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Johnnie Walker Johnnie Walker over Wie wordt de volgende Anderlecht-trainer? "Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Mark Van Bommel,..." azizi azizi over Fred Vanderbiest is niet te spreken over arbitrage na gelijkspel tegen OHL: "Onemanshow van de ref" Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp passeert nog fors langs de kassa na transfer van 33 miljoen euro fonnyfth fonnyfth over Nog een toptransfer in de JPL: door beslissing Nicky Hayen moest Oh nu weg bij Genk André Coenen André Coenen over 🎥 Scheidsrechter Lambrechts kreeg micro tijdens Standard-Anderlecht: "Als het moet geef ik 15 kaarten" TRIKKE TRIKKE over Zwaar misverstand over transfer van Nilson Angulo, vijfde duurste uitgaande transfer van Anderlecht Svédél Svédél over Na opvallende en onverwachte problemen: Anderlecht stelt nieuwe centrale verdediger officieel voor TRIKKE TRIKKE over Bom bij La Louvière: 'Nicolas Frutos gaat aan de slag bij andere JLP-club' TRIKKE TRIKKE over Komt dit ooit nog goed? Opnieuw zware tegenslag voor Mike Trésor (ex-Genk) Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved