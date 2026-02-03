Hoe lost Club het op? Ivan Leko staat voor héél zware uitdaging in de play-offs

Union SG haalde afgelopen weekend een belangrijke 1-0-zege tegen Club Brugge, met Adem Zorgane als matchwinnaar. Het plan van Union lukte, terwijl dat van Ivan Leko in het honderd liep.

Afgelopen weekend won Union SG in eigen huis met 1-0 van Club Brugge. Adem Zorgane scoorde op het halfuur het enige doelpunt van de wedstrijd. Daarmee werd de match dus ook beslist.

"Coach Ivan Leko heeft deze keer geen goede punten gescoord door te verrassen door met Tzolis als valse negen te spelen", merkte Peter Vandenbempt op bij Sporza. "Een beetje noodgedwongen, zei hij ook, omdat Vermant niet helemaal fit was."

Het plannetje van Ivan Leko werkte niet, alles liep in het honderd op aanvallend vlak. Achteraf gaf de T1 van blauw-zwart ook toe dat dit bij een eenmalige experiment zou blijven.

Een schaakspel in de play-offs

Union aan de andere kant, deed perfect wat het moest doen. "Als je zo sterk verdedigt, want het was collectief echt indrukwekkend, tegen een Club Brugge dat onder Ivan Leko toch een karrenvracht aan kansen creëerde, dan ben je nauwelijks te kloppen", aldus de commentator.

"Voor Club Brugge is er geen man overboord, maar ik denk dat Ivan Leko zich zal afvragen hoe hij dit Union kan ontwrichten en kan kloppen in de play-offs. Dat is een flinke uitdaging."