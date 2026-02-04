KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

Zeer droef en slecht nieuws van bij KV Kortrijk. Cassius Mailula is terug naar Zuid-Afrika getrokken, omdat zijn broer er is overleden. En dus moeten de Kerels het logischerwijze even doen zonder hun speler.

KV Kortrijk heeft in een statement op de eigen webstek laten weten dat ze meeleven met hun speler Cassius Mailula. "Met groot verdriet heeft de club vernomen dat de broer van Cassius Mailula onlangs onverwachts is overleden."

Cassius Mailula van KV Kortrijk keert terug naar Zuid-Afrika om te rouwen

"In deze bijzonder moeilijke periode is Cassius teruggekeerd naar Zuid-Afrika om samen met zijn familie te rouwen. Hij zal daarom voorlopig afwezig zijn voor trainingen en wedstrijden", aldus De Kerels in hun bericht. 

"Onze gedachten zijn bij hem en zijn naasten. De hele club leeft intens met hen mee en wenst hen veel kracht, troost en verbondenheid toe. We vragen om zijn privacy en die van zijn familie te respecteren", zijn ze heel duidelijk.

Mailula maakte nog maar 147 speelminuten bij KV Kortrijk

De aanvaller kwam pas in september aan bij KV Kortrijk, maar kon uiteindelijk pas een maand later naar België komen. Een groot succes is zijn periode in het Guldensporenstadion tot dusver bovendien nog niet geweest.


Enkel in december kreeg hij drie opeenvolgende wedstrijden speelminuten. In totaal speelde hij zo nog maar 147 minuten bij het nummer twee uit de Challenger Pro League. We wensen hem in ieder geval veel sterkte in moeilijke tijden.

