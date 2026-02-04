DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis

DONE DEAL: Ambitieuze Belgische profclub haalt jeugdproduct Club Brugge en KAA Gent in huis
Patro Eisden Maasmechelen heeft flink wat versterkingen in huis gehaald deze winter. Het doel is dan ook duidelijk: de play-offs halen om promotie naar de Jupiler Pro League te proberen afdwingen. Daartoe hebben ze nu ook een jeugdproduct van Gent en Club Brugge in huis gehaald.

"Op transfer deadline day hebben we nog alles uit de kast gehaald en konden we Justin Munezero aantrekken van Sporting Hasselt", opende Patro Eisden Maasmechelen een persbericht op de eigen webstek. 

Justin Munezero heeft een verleden bij KAA Gent en Club Brugge

"De 24-jarige linksachter speelde dit seizoen 19 wedstrijden in het shirt van De Spor en was daarin goed voor 2 doelpunten en 3 assists." En ook Stijn Stijnen reageerde meteen met het nodige optimisme op de komst van Munezero.

"Justin heeft veel potentieel om door te groeien. Hij zal in een professionele omgeving kunnen verder groeien", aldus Stijnen over de hele zaak. Voor Munezero zelf is het opnieuw een stap in de juiste richting en het hoogste niveau.

Justin Munezero trekt van Sporting Hasselt naar Patro Eisden Maasmechelen

De Belgische jeugdinternational die in Gent geboren werd is een jeugdproduct van Merelbeke, NAC Breda, Club Brugge en KAA Gent. In juli 2024 liep zijn contract bij Jong Gent af, enkele maanden later werd hij door Sporting Hasselt opgepikt.


Daar was hij volop bezig mooie dingen te laten zien - dit seizoen was hij in achttien wedstrijden al goed voor twee goals en drie assists als linkervleugelverdediger. Bij Patro Eisden moet hij nu proberen helpen de poorten richting Jupiler Pro League open te beuken.

