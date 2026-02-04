Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Edward Still staat voor een enorme uitdaging: de situatie bij RSC Anderlecht doen kantelen na het vertrek van Besnik Hasi. En dat zal hij moeten proberen zonder Marco Kana.

Na een 5 op 21 en de prestatie die we op Sclessin zagen, rijst de vraag: kan RSC Anderlecht zich nog overstijgen, Antwerp uitschakelen en een nederlaag in Genk vermijden? Dat is de uitdaging voor Edward Still, die na het verwachte ontslag van Besnik Hasi afgelopen zondag als interim-T1 aan de slag ging.

Still heeft ervaring in de Jupiler Pro League en weet ook dat hij, mocht hij wonderen verrichten, zijn kandidatuur kan kracht bijzetten — op voorwaarde dat de clubleiding niet meteen een vervanger vindt, die dan al de 17e trainer zou worden sinds Marc Coucke de club overnam. Maar de omstandigheden zitten niet mee.

Marco Kana mist waarschijnlijk volledige interim-periode van Edward Still

Naast het vertrek van Nilson Angulo in de laatste uren van de mercato, moet Edward Still het ook stellen zonder de patron van zijn defensie: Marco Kana. De verdediger viel geblesseerd uit tijdens de Clasico en zal donderdag niet inzetbaar zijn. Hij was, in afwachting van een oordeel over Diarra, de enige echt betrouwbare centrale verdediger van nature in de kern.

Het Nieuwsblad meldt dat Kana enkele weken out zal zijn. Dat betekent dat hij zowel de heen- als terugwedstrijd van de halve finales zal missen, en mogelijk ook nog enkele wedstrijden daarna. Daardoor is het zelfs mogelijk dat Still, mocht hij niet worden aangehouden als hoofdtrainer, Kana niet meer onder zijn leiding zal coachen.


Wie neemt zijn plaats dan in naast de zwaar bekritiseerde Lucas Hey? Dat wordt vermoedelijk Killian Sardella of Moussa Diarra, met Ilay Camara die dan doorschuift naar rechts- of linksachter. Ludwig Augustinsson keert namelijk pas terug na de halve finales.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Anderlecht - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (05/02).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

08:40
Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

Noa Lang breekt de stilte na opvallend vertrek bij Napoli en legt alle schuld bij één persoon

08:20
Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

07:23
5
Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

Onderonsje tussen Anderlecht en Getafe? Aankoopoptie voor Luis Vazquez en Coba da Costa is... eenzelfde bedrag

07:00
Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen'

21:00
9
Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete

07:40
1
KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

KV Kortrijk komt met zeer droef nieuws

07:30
Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures

22:30
2
Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

Het rapport van Olivier Renard onder de loep: 12 miljoen euro meerwaarde, maar dat bedrag vertelt niét het volledige verhaal

19:40
5
'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

'Courtois slaat op tafel bij Arbeloa én Perez en viseert één speler van Real Madrid in het bijzonder'

06:30
Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie Analyse

Straf: KVC Westerlo doet het onverwachte met een compleet vertimmerde defensie

06:00
Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"

05:30
Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

Ook de jonkies doen het! Club Brugge buigt 0-2-achterstand om en mag naar achtste finales van UEFA Youth League

23:00
🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

22:00
Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

21:40
5
Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp

16:30
6
Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht?

19:00
7
Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

Lag er nog ergens een zak geld? 'Chelsea wil na Vinicius Junior ook Jude Bellingham ophalen bij Real Madrid'

21:20
2
De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije'

20:40
6
Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

Spanje is in de ban van Haaland: 'Na geflirt van Real Madrid heeft ook de Noorse aanvaller héél véél zin in nieuwe uitdaging'

20:20
Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

Kan hij de verleiding weerstaan? 'Vincent Kompany moet na dit seizoen Pep Guardiola opvolgen bij Manchester City'

20:00
2
Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

Durft (of moet) Edward Still volledig breken met Hasi? Dit kan hij veranderen

14:40
3
"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

"Een bende voetballende schoolkinderen": Anderlecht afgemaakt na dramatische Clasico

14:20
5
Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'

19:20
OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

OFFICIEEL: Voormalige Antwerp-speler vervangt Karim Benzema, The Great Old passeert langs de kassa

16:30
5
Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

Thomas Foket vraagt maar één ding bij RSCA Futures

16:15
14
Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

Club Brugge speelt toch met vuur... Dit kan straks weer veel kritiek opleveren

18:40
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02: Ilenikhena - Massolin - Ndayishimiye - Angely - Hashioka - Mbaye

16:30
Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

Nog geen Rode Duivel, maar onder meer Barça, Napoli en Arsenal staan in de rij voor voormalige Genk-speler

18:20
3
Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

Hakim Sahabo neemt afscheid van Standard-fans: dit had hij te zeggen

18:00
1
Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge Analyse

Slechts één thuiszege, maar de volgende wordt de allerbelangrijkste voor Cercle Brugge

17:15
1
OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

OFFICIEEL: KRC Genk haalt nog extra aanvaller, en hij was al topschutter

17:40
OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

OFFICIEEL: KSC Lokeren haalt nieuwe aanvaller bij JPL-ploeg

17:20
1
KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

KRC Genk maakt statement en legt superjong talent vast

17:00
Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker

15:45
Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

Zeer goed nieuws voor Nicky Hayen en KRC Genk met oog op topper tegen Anderlecht

14:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
La Louvière La Louvière 1-1 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 Club Brugge Club Brugge
OH Leuven OH Leuven 2-2 KV Mechelen KV Mechelen

Nieuwste reacties

Mijn-Terril Mijn-Terril over De transfer is helemaal rond: 'Oh verlaat KRC Genk en trekt voor vijftien miljoen euro naar Turkije' Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht is héél concreet voor deze (vrije) succescoach, maar... hij wil pas na het seizoen naar Brussel komen' Walter Baseggio Walter Baseggio over Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd Borak Borak over Zeer schamele statistieken: wie is Coba Da Costa, de man die Angulo moet doen vergeten bij Anderlecht? Soloria Soloria over Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing André Coenen André Coenen over Zware sanctie voor ex-JPL'er: voormalige speler Standard, STVV, Gent en Zulte Waregem krijgt recordboete De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp doet geen transfers voor A-ploeg, maar wel groot talent binnengehaald dat zich moet bewijzen De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Patrick Goots uit zorgen richting bekerduel van Antwerp Demogorgon Demogorgon over Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen Swakke25 Swakke25 over Ook bij jeugdopleiding Anderlecht zijn de problemen groot: kijk maar naar de Futures Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved