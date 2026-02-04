Opnieuw zware domper voor Anderlecht: sterkhouder wekenlang buiten strijd

Edward Still staat voor een enorme uitdaging: de situatie bij RSC Anderlecht doen kantelen na het vertrek van Besnik Hasi. En dat zal hij moeten proberen zonder Marco Kana.

Na een 5 op 21 en de prestatie die we op Sclessin zagen, rijst de vraag: kan RSC Anderlecht zich nog overstijgen, Antwerp uitschakelen en een nederlaag in Genk vermijden? Dat is de uitdaging voor Edward Still, die na het verwachte ontslag van Besnik Hasi afgelopen zondag als interim-T1 aan de slag ging.

Still heeft ervaring in de Jupiler Pro League en weet ook dat hij, mocht hij wonderen verrichten, zijn kandidatuur kan kracht bijzetten — op voorwaarde dat de clubleiding niet meteen een vervanger vindt, die dan al de 17e trainer zou worden sinds Marc Coucke de club overnam. Maar de omstandigheden zitten niet mee.

Marco Kana mist waarschijnlijk volledige interim-periode van Edward Still

Naast het vertrek van Nilson Angulo in de laatste uren van de mercato, moet Edward Still het ook stellen zonder de patron van zijn defensie: Marco Kana. De verdediger viel geblesseerd uit tijdens de Clasico en zal donderdag niet inzetbaar zijn. Hij was, in afwachting van een oordeel over Diarra, de enige echt betrouwbare centrale verdediger van nature in de kern.

Het Nieuwsblad meldt dat Kana enkele weken out zal zijn. Dat betekent dat hij zowel de heen- als terugwedstrijd van de halve finales zal missen, en mogelijk ook nog enkele wedstrijden daarna. Daardoor is het zelfs mogelijk dat Still, mocht hij niet worden aangehouden als hoofdtrainer, Kana niet meer onder zijn leiding zal coachen.



Wie neemt zijn plaats dan in naast de zwaar bekritiseerde Lucas Hey? Dat wordt vermoedelijk Killian Sardella of Moussa Diarra, met Ilay Camara die dan doorschuift naar rechts- of linksachter. Ludwig Augustinsson keert namelijk pas terug na de halve finales.