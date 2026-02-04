Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp vecht terug na zware klap: "Vergelijk het met Anderlecht, onkruid vergaat niet"

Johan Boskamp heeft een zware periode achter de rug. Spierreuma en een prostaatprobleem hielden hem wekenlang in het ziekenhuis, maar stilaan ziet hij opnieuw licht aan het einde van de tunnel.

Johan Boskamp kampte de voorbije tijd met serieuze gezondheidsproblemen. De geliefde analist kampt met spierreuma, wat voor ernstige spierpijn en stijfheid zorgt. Niets levensbedreigend, wél iets zeer invaliderend​. 

Bovendien zit Boskamp met een prostaatprobleem. "Ik heb in totaal vijf weken in het ziekenhuis gelegen en ben veertig kilo kwijtgespeeld. Een maand geleden lag ik nog op apegapen. Ik was net een dood vogeltje", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Voorzichtig herstel na bijzonder zware maanden

De analist wil nog een pluim uitdelen vanwege de goede zorgen van zijn kinderen, zijn vrouw Lydia en het ziekenhuispersoneel. "Grote klasse hoe zij elke dag voor me zorgen. Ook de dokters en de verpleegsters in het ziekenhuis waren fenomenaal. Ik moest me maar omdraaien of ze stonden klaar om me te helpen. Ook al ben ik een keertje gaan lopen. Ik had er eventjes genoeg van."

Ondertussen gaat het heel wat beter met hem. Zijn situatie is nog niet als voordien, maar toch is er veel vooruitgang te merken. Hij mist vooral zijn uitstapjes naar de Kuip, waar Feyenoord zijn thuiswedstrijden afwerkt. "Je hebt geen idee hoe hard ik daar naar uitkijk."


Boskamp kan nog langere tijd klachten hebben vanwege zijn spierreuma, al zou hij er binnen twee jaar wel geen last meer van mogen hebben. "Onkruid vergaat niet. Vergelijk het met Anderlecht. Hoe diep ze ook zitten, die komen er ook wel weer bovenop. Jullie zijn nog niet van me af, maar geef me een beetje tijd om op krachten te komen", besluit de Nederlander.

