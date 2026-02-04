Transfer van vlot scorende spits ketste alsnog af: Antwerp nam drastische beslissing

Lassina Traoré zal deze winter niet tekenen bij Antwerp. De club en Shakhtar Donetsk zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken.

Lassina Traoré was in Antwerpen voor zijn medische tests. Maar een meningsverschil met Shakhtar Donetsk deed de transfer volgens Het Nieuwsblad alsnog mislukken. De spits moest terugkeren naar Oekraïne.

De gesprekken liepen vast op de gevraagde transfersom van de Oekraïense club, maar ook op de fysieke toestand van de speler. Ondanks zijn talent en zijn 13 doelpunten voor Burkina Faso komt Traoré uit een lange revalidatieperiode. The Great Old wilde geen risico nemen.

Antwerp grijpt naast transfertarget

Aangezien zijn contract over zes maanden afloopt, is hij komende zomer transfervrij. Dat kan een buitenkans zijn voor Antwerp, dat dan mogelijk gratis een speler kan binnenhalen die volgens Transfermarkt zo’n 3 miljoen euro waard is.

Traoré speelde dankzij een lange blessure slechts één competitiewedstrijd dit seizoen. In 99 wedstrijden bij Shakhtar scoorde hij maar liefst 24 doelpunten.


Verder pakt Mahamadou Diawara zijn koffers niet. Een terugkeer naar Lyon werd overwogen voor de 20-jarige middenvelder, met het idee om hem daarna opnieuw uit te lenen. Uiteindelijk werden de documenten niet tijdig ondertekend en blijft hij tot het einde van het seizoen bij Antwerp.

