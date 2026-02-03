Cruciale zomermercato dient zich aan voor Club Brugge: Dévy Rigaux moet volledige ruggengraat vervangen

De wintermercato is nog maar net gesloten, maar bij Club Brugge stopt het werk niet. Integendeel: de zomermercato moet worden voorbereid. En het belooft een héél cruciale transferperiode te worden.

Club Brugge slaagde er de voorbije mercato in om de sleutelspelers in het Jan Breydelstadion te houden. Het doel is dan ook duidelijk: met minder dan de Belgische landstitel is Bart Verhaeghe niét tevreden.

Al ligt de focus bij Révy Rigaux al op komende zomer. De sportieve baas van Club Brugge moet enkele cruciale transfers afronden. Eigenlijk moet de volledige as van het elftal worden vervangen.

Welke sterkhouders gaan Club Brugge komende zomer verlaten?

Eerst en vooral: wat gaat er gebeuren met Simon Mignolet? De 37-jarige doelman beschikt over een aflopend contract, terwijl de blauw-zwarte bestuurders niet staan te springen om te verlengen. Maar wie gaat de punten pakken die Big Si de voorbije seizoenen heeft gepakt?

Rigaux gaat er komende zomer niet in slagen om Joel Ordoñez opnieuw in Het Venetië van het Noorden te houden. Dat geldt evenzeer voor Raphaël Onyedika. Ook de Nigeriaan zal tijdens de zomermaanden vertrekken.

Cruciale zomermercato voor Dévy Rigaux



Geen drie sterkhouders zonder vier. Wat gaat er gebeuren met Christos Tzolis? Gaat Internazionale FC al meteen vol voor Aleksandar Stankovic? De kans is groot dat ook deze twee sterkhouders zullen vertrekken. Rigaux staat voor een cruciale zomermercato…