🎥 Senne Lammens en vriendin Vanessa maken (aarzelend) kennis met Britse paparazzi

Manchester United heeft sinds héél lang géén doelmannenprobleem meer. Getekend, Senne Lammens. Het zegt genoeg dat de paparazzi onze landgenoot hebben gevonden...

Laat het héél duidelijk zijn: het betekent iets als de Britse paparazzi het op iemand gemunt hebben. Senne Lammens is geliefd in Manchester.

Dat heeft onze landgenoot afgelopen zondag aan den lijve mogen ondervinden na een etentje met vriendin Vanessa. Flash, klik en... selfie.

🚨🎥| Senne Lammens spotted out on a date with his girlfriend last night following the win over Fulham.



[cj.celeb.clips on TikTok]



pic.twitter.com/yX5Nnm8ewd — Kev 屮 (@UtdKev08) February 2, 2026

Lammens ging na de overwinning van Manchester United tegen Fulham (3-2, nvdr.) een hapje eten in The Ivy. Na afloop stonden fans én paparazzi het koppel op te wachten.

Het was duidelijk dat Lammens de aandacht (nog) niet gewend is. Al bleef hij wel rustig de tijd nemen om selfies te nemen met fans.





Tijd voor selfies

Ook voor vriendin Vanessa was het allemaal nieuw. Ze ging zelfs mooi opzij toen enkele (vrouwelijke) fans met Lammens op de foto wilden gaan.