Bayat windt er geen doekjes om: "Ik zei tegen hem dat hij drie wedstrijden had"
In de Beker van België staan de vier clubs die zich willen plaatsen voor de finale deze week tegenover elkaar. De grootste verrassing bij de laatste vier is misschien wel Charleroi, dat in de kwartfinales Club Brugge uitschakelde.

Charleroi is echt wel goed bezig de laatste maanden. Sinds Hans Cornelis er de plak zwaait, werd er nog niet verloren door de Zebra's. Ze zitten in de halve finales van de Beker van België en doen helemaal mee voor de top-6 en de Champions' Play-offs.

Sporting Charleroi blijft indruk maken: gaat ook Union SG voor de bijl?

Wat het zo mogelijk nog mooier maakt? Dat zijn de tegenstanders waartegen Cornelis en Charleroi speelden. Zoals we eerder al aangaven heeft Charleroi tegen zowat de hele top-6 ondertussen een wedstrijd gespeeld.

En nu kan er een nieuw sprookje geschreven worden, als Charleroi de bekerfinale kan halen. Dan moeten ze over twee wedstrijden wel voorbij Union SG geraken, het nummer één van ons land tot op heden en ook dit seizoen.

Mehdi Bayat is blij met zijn keuze voor Hans Cornelis

"Toen Rik De Mil naar AA Gent vertrok, zei ik tegen Hans: Je hebt drie wedstrijden — Union, Genk en Anderlecht. Doe je het goed, dan moet ik misschien geen andere trainer zoeken", aldus Mehdi Bayat over de zaak in Het Laatste Nieuws.

Het wonder dat Sporting Charleroi heet: Albert spreekt klare taal over top zes en beker
Toen ik de groep vertelde dat hij zou aanblijven, applaudisseerde iedereen. Iedereen was blij voor hem — dat was voor mij een teken. Vervolgens heeft hij op stage in Turkije een eenheid gecreëerd. Iedereen kreeg vertrouwen. Hij voelt de dingen uitstekend aan.

Volg Charleroi - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

