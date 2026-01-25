Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

Rik De Mil vertrok op 10 december van Charleroi naar KAA Gent, toen de Buffalo's afscheid moesten nemen van Ivan Leko die naar Club Brugge trok. Sindsdien maakt Charleroi van zijn kant bijzonder veel indruk. De cijfers zijn zelfs ongezien.

Sporting Charleroi heeft de voorbije zes weken een enorme revival doorgemaakt. Door ook te gaan winnen op bezoek bij Royal Antwerp met 0-2 hebben ze de zevende plaats te strikken in het klassement en mogen ze stilaan zelfs dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs.

Wie stopt de trein der Zebra's?

De resultaten onder Hans Cornelis zijn dan ook enorm goed te noemen. De 43-jarige coach mag op Transfermarkt pronken met een ongeslagen rapport. Als interim-coach pakte hij 5 op 9, als hoofdcoach officieel sinds 6 januari 9 op 9.

Wat nog opvallender is dan de 14 op 18 an sich is de tegenstand. Dit weekend ging Antwerp voor de bijl, vorige week Standard én Club Brugge (in de Beker van België). Voor Nieuwjaar werd ook van Anderlecht gewonnen.

Charleroi boekt 14 op 18 tegen de topploegen onder Hans Cornelis

KRC Genk en Union SG werden daarvoor op een gelijkspel gehouden. Dat zijn dus allemaal ploegen uit de top van het klassement - of teams die daar zouden kunnen (of moeten?) staan. En dat maakt het allemaal indrukwekkender.

Alleen al de overwinningen op bezoek bij Antwerp, tegen Club Brugge en bij Anderlecht mogen gezien worden als grote verrassingen. Wie sinds Kerstdag bewust geld zou inzetten op Charleroi, zou nu aan quoteringen van meer dan 3 per wedstrijd nu al een flink zakcentje hebben gehad.