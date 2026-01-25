Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk

Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rik De Mil vertrok op 10 december van Charleroi naar KAA Gent, toen de Buffalo's afscheid moesten nemen van Ivan Leko die naar Club Brugge trok. Sindsdien maakt Charleroi van zijn kant bijzonder veel indruk. De cijfers zijn zelfs ongezien.

Sporting Charleroi heeft de voorbije zes weken een enorme revival doorgemaakt. Door ook te gaan winnen op bezoek bij Royal Antwerp met 0-2 hebben ze de zevende plaats te strikken in het klassement en mogen ze stilaan zelfs dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs.

Wie stopt de trein der Zebra's?

De resultaten onder Hans Cornelis zijn dan ook enorm goed te noemen. De 43-jarige coach mag op Transfermarkt pronken met een ongeslagen rapport. Als interim-coach pakte hij 5 op 9, als hoofdcoach officieel sinds 6 januari 9 op 9.

Wat nog opvallender is dan de 14 op 18 an sich is de tegenstand. Dit weekend ging Antwerp voor de bijl, vorige week Standard én Club Brugge (in de Beker van België). Voor Nieuwjaar werd ook van Anderlecht gewonnen.

Charleroi boekt 14 op 18 tegen de topploegen onder Hans Cornelis

KRC Genk en Union SG werden daarvoor op een gelijkspel gehouden. Dat zijn dus allemaal ploegen uit de top van het klassement - of teams die daar zouden kunnen (of moeten?) staan. En dat maakt het allemaal indrukwekkender.

Lees ook... Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie
Alleen al de overwinningen op bezoek bij Antwerp, tegen Club Brugge en bij Anderlecht mogen gezien worden als grote verrassingen. Wie sinds Kerstdag bewust geld zou inzetten op Charleroi, zou nu aan quoteringen van meer dan 3 per wedstrijd nu al een flink zakcentje hebben gehad.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Charleroi
Hans Cornelis

Meer nieuws

Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie Reactie

Waar stopt het sprookje van Charleroi? Cornelis tempert zelf verwachtingen en ambitie

17:14
Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Reactie

Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op"

16:59
5
Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" Reactie

Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet"

16:32
2
LIVE: Minuut 48: Anderlecht heeft zijn eerste kans Live

LIVE: Minuut 48: Anderlecht heeft zijn eerste kans

19:39
📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp

16:30
4
LIVE: Westerlo snel op voorsprong dankzij Ferri en Van Brederode laat gelijkmaker liggen Live

LIVE: Westerlo snel op voorsprong dankzij Ferri en Van Brederode laat gelijkmaker liggen

19:35
Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

Charleroi blijft maar winnen in 2026, Antwerp pakt na eerste meteen ook tweede nederlaag onder Oosting

15:25
Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens

14:04
19
🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

🎥 Ondanks foutje van Lammens zorgt Man United voor stuntzege in Premier League

19:30
Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

Als je de competitie kent: Joseph Oosting hakt stevige knopen door bij Antwerp

13:30
LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

LIVE: Recht Antwerp meteen de rug of krijgt Oosting het ook lastig tegen Charleroi?

11:15
Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

Bedrag is gekend: Club Brugge tast dieper in de buidel dan aanvankelijk gedacht

19:00
🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

🎥 Racing Genk geeft zege weg in allerlaatste seconde: dit heeft Genk-trainer Nicky Hayen te zeggen

18:46
Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

Nipter kan niet: KRC Genk krijgt het deksel op de neus in de allerlaatste seconde tegen Cercle Brugge

17:57
Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

Catastrofe voor Antwerp: aanwinst na halfuur ... geblesseerd naar de kant

15:00
2
🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

🎥 Opnieuw zorgen voor Garcia? Belangrijke Rode Duivel geblesseerd

18:30
🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

🎥 Niet te geloven: Lierse-supporters leggen match tegen Beveren stil

18:00
Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

Nieuwe wending in het verhaal van Yasin Özcan bij RSC Anderlecht

17:00
1
RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

RSC Anderlecht en Gent mogen in hun handen wrijven: deze spelers steken er enorm boven uit

16:00
🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Reactie

🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging

15:15
3
Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

Fans confronteren Bart Verhaeghe met stevige uitspraak in december: hoe zit het nu?

14:30
'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger'

15:30
2
🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

🎥 Eden Hazard is bijzonder helder: "Er is geen twijfel: hij wint de Ballon d'Or"

14:00
'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

'KRC Genk ziet verdediger vertrekken en komt met opvallend plan voor opvolging'

13:00
1
Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen Reactie

Waarom lukt het nu wel? Diakhon geeft meerdere verklaringen

12:15
Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

Luikse politie gaat ingrijpen na Standard-Gent: verschillende agenten lichtgewond

12:30
1
LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

LIVE: Anderlecht-fans worden al voor de match in feeststemming gebracht, gooit Dender roet in het eten?

11:45
"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

"Zo zit ik niet in elkaar": Oosting zegt waar het op staat bij Royal Antwerp FC

21:00
4
Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

Gaat Heekeren straks Coosemans uit doel spelen? Hasi geeft meer duidelijkheid

11:30
Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

Eden Hazard springt in de bres voor zijn ex-ploegmaat bij Rode Duivels: "Geweldige kerel"

12:00
LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

LIVE: KVM koestert verschil met statistieken bij bezoek van Westerlo: "Realiteit is dat wij zesde staan"

10:45
"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

"Een plek op de bank in eerste klasse moet je verdienen" - JPL-coach zette spelers uit wedstrijdkern

11:00
LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

10:25
Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

Transfernieuws en Transfergeruchten 25/01: Özcan

09:30
Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

Kompany reageert na eerste - verrassende - nederlaag van Bayern München in de Bundesliga

10:30
2
Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

Anderlecht wil financiële compensatie: ze laten hun speler niet zomaar vertrekken

09:30
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

J K J K over Kapitein Vincent Janssen op zoek naar verklaringen: "Als je naar de verkeerde kleur speelt, houdt het op" Belgisistan soccer Belgisistan soccer over Anderlecht - FCV Dender EH: 0-0 TatstOn TatstOn over 📷 "Schaam jullie": Charleroi-supporters met héél stevige boodschap richting Antwerp Impala Impala over Oosting hekelt vooral één fase na 0 op 6 bij Antwerp: "Dat kan écht niet" TatstOn TatstOn over Reuzendoder: wie dit een maand geleden had voorspeld ... is nu ongezien rijk The Purple Knight The Purple Knight over Antwerp-supporters zijn het kotsbeu en kanten zich tegen Paul Gheysens Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over 🎥 Essevee verschalkte Club bijna: Vandenbroeck onthult waar het fout ging Maneblussertje Maneblussertje over 'KV Mechelen ziet spits vertrekken en gaat meteen de strijd aan voor gedroomde opvolger' kukeluku kukeluku over KRC Genk - Cercle Brugge: 1-1 The Purple Knight The Purple Knight over SK Beveren - Lierse SK: 1-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved