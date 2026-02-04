Antwerp deed (bijna) niets deze winter: dit is de reden volgens voorzitter Gheysens

Antwerp hield zich opvallend rustig tijdens de wintermercato en haalde slechts één speler als versterking. Voorzitter Paul Gheysens legt nu uit waarom The Great Old bewust koos voor een stille transferperiode.

Antwerp was amper actief op de wintermercato. Rosen Bozhinov werd verkocht aan het Italiaanse Pisa terwijl Rein Van Helden werd weggeplukt bij STVV als vervanger.

Het dacht nog aan Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem, maar die kwam niet. Verder had het ook bijna een nieuwe spits beet, maar daar waren nog te veel problemen rond.

Er werd voldoende versterking beloofd, maar die kwam er dus enkel in de vorm van Van Helden. Voorzitter Paul Gheysens legde nu uit hoe het komt dat The Great Old zo rustig bleef op de mercato.

Gheysens verklaart opvallend kalme winter van Antwerp

"Er moet iets capabels op de markt zijn, hè", opent hij tegenover Het Nieuwsblad. "Ik heb van Marc gehoord dat er niet zo veel op de markt was om ons echt te verbeteren. Dat het daardoor ook bij veel andere clubs kalm was."

"Marc blijft ook overtuigd van onze trainer en onze kern. Er zit potentieel genoeg in, zegt hij. En dat we die jongeren ook de kans moeten geven om zich te ontwikkelen. Wie ben ik dan om te zeggen dat we meer of minder moeten uitgeven?", besluit Gheysens.