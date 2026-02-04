Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat
Foto: © Photonews
Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij
Gigantische klapper op de transfermarkt: N'Golo Kanté verlaat Al-Ittihad en Saudi-Arabië. De wereldkampioen van 2018 tekent bij Fenerbahçe, waar hij voortaan wordt gecoacht door Domenico Tedesco. (Lees meer)
Foto: © photonews
Opvallend: Premier League lonkt, maar Anderlecht blokkeerde transfer van De Cat
Nathan De Cat wordt uiteraard door heel Europa gevolgd en geldt als een van de grootste talenten op zijn positie. Maar niet elke club in Europa zal de gevraagde prijs kunnen betalen. (Lees meer)
