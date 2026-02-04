Transfernieuws en Transfergeruchten 04/02: Kante - De Cat

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 04/02 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Kante - De Cat

Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

Gigantische klapper op de transfermarkt: N'Golo Kanté verlaat Al-Ittihad en Saudi-Arabië. De wereldkampioen van 2018 tekent bij Fenerbahçe, waar hij voortaan wordt gecoacht door Domenico Tedesco. (Lees meer)