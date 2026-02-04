Na de bom: La Louvière neemt stevig besluit over Nicolas Frutos

De voorbije dagen was er veel te doen over Nicolas Frutos. De gewezen spits van RSC Anderlecht zou RAAL La Louvière gaan verlaten voor een avontuur bij Sporting Charleroi, waar hij Sportief Directeur kan worden. Nu heeft zijn team een stevige beslissing genomen in de zaak.

"RAAL La Louvière heeft kennisgenomen van het besluit van Nicolas Frutos om de club te verlaten en zich aan te sluiten bij een ander project in België", opent RAAL La Louvière een stevig statement gepubliceerd op de eigen webstek.

Frutos van La Louvière op weg naar Charleroi

"Er zijn momenteel gesprekken gaande met zijn toekomstige club. Nicolas Frutos kwam in 2023 bij de club, won in dat seizoen de titel in de Belgische Eerste Klasse voor amateurs en was daar technisch directeur. In deze rol droeg hij bij aan de ontwikkeling van de sportieve structuren van het eerste elftal, de jeugdopleiding van de Wolven en de vrouwenafdeling van RAAL."

"De komende weken zal het management werken aan een interne reorganisatie om onze sportieve en structurele doelstellingen te behouden, zowel voor de rest van het huidige seizoen als ter voorbereiding op het volgende."

La Louvière laat Frutos vertrekken

"Iedereen bij RAAL La Louvière bedankt Nicolas Frutos voor zijn inzet gedurende de afgelopen drie seizoenen en wenst hem het allerbeste voor de toekomst", aldus nog La Louvière in het statement op woensdagmiddag.



La Louvière laat Frutos dus vertrekken naar Charleroi, met wie hij momenteel al aan het onderhandelen is. Zelf gaat de club op zoek naar nieuwe namen om het organogram zo goed en kwaad als mogelijk opnieuw in te vullen.