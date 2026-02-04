Klapper op de mercato: Domenico Tedesco krijgt er een wereldkampioen bij

Gigantische klapper op de transfermarkt: N'Golo Kanté verlaat Al-Ittihad en Saudi-Arabië. De wereldkampioen van 2018 tekent bij Fenerbahçe, waar hij voortaan wordt gecoacht door Domenico Tedesco.

Hij was een van de eerste grote sterren met een indrukwekkend palmares die Saudi-Arabië wist aan te trekken: N’Golo Kanté (34) verlaat Al-Ittihad, waar hij sinds de zomer van 2023 speelde, om terug te keren naar Europa.

Na een waar administratief kluwen – waarbij onder meer de transfer van Karim Benzema van Al-Ittihad naar Al-Hilal betrokken was – tekende Kanté, wiens contract in juni afloopt, bij Fenerbahçe tot 2028.

N'Golo Kanté onder Domenico Tedesco in Turkije

Het is een enorme aanwinst voor de Turkse club, en niet de eerste deze mercato: Kanté zal op het middenveld worden gekoppeld aan Mattéo Guendouzi, die overkwam van Lazio Roma. Twee Franse internationals met een duidelijk doel: opnieuw geselecteerd worden door Didier Deschamps voor het WK 2026.

De transfersom wordt geschat op 15 miljoen euro. Tegelijk maakt Youssef En-Nesyri (28) de omgekeerde beweging richting Al-Ittihad.

Lees ook... Kanté kan er niét om lachen: 'Fransman weigert te trainen om transfer naar Turkse topclub door te duwen'›

Bij Fenerbahçe komt Kanté bovendien terecht onder leiding van Domenico Tedesco. De voormalige bondscoach van de Rode Duivels beleeft een sterke periode bij de club uit Istanbul, die momenteel tweede staat in de competitie en lof krijgt van waarnemers.