Anderlecht polst ook deze Belgische coach al als opvolger van Besnik Hasi

Anderlecht zoekt volop naar een nieuwe hoofdcoach en heeft naast Thorsten Fink nog een naam op de radar. Ook Maarten Martens wordt intern genoemd als mogelijke opvolger van Besnik Hasi, weet HLN.

De voorbije dagen was er al contact tussen paars-wit en de 41-jarige trainer. Terwijl Edward Still voorlopig ad interim het roer in handen houdt, wil Anderlecht zo snel mogelijk een definitieve oplossing.

Martens is geen onbekende op Neerpede. Hij doorliep er de jeugdreeksen en maakte ooit zijn debuut in de hoofdmacht, al bouwde hij zijn carrière vooral in Nederland uit.

Anderlecht denkt aan Maarten Martens als nieuwe coach

Bij AZ groeide hij uit tot een sterkhouder en won hij zowel de landstitel als de beker. Na zijn spelerscarrière zette hij er ook de stap naar het trainersvak, eerst bij de jeugd en later als coach van Jong AZ.

Begin 2024 werd hij doorgeschoven naar de A-ploeg, waarmee hij meteen Europees voetbal haalde en ook indruk maakte in de Europa League. Dit seizoen liep het echter stroever en werd hij ondanks een contract tot 2028 aan de kant geschoven.

De komende dagen moet blijken of de eerste contacten uitmonden in concrete onderhandelingen. Martens is na Fink alvast een van de profielen die perfect passen binnen het plaatje dat Anderlecht voor ogen heeft.